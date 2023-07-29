Секс и отношения
29.07.2023, 17:35

5 комплексов, которые мешают заняться хорошим сексом

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ФОТО: NDAB Creativity | Shutterstock

Психологические травмы, которые были нанесены в детском и подростковом возрасте, часто сказываются на сексуальной жизни во взрослой жизни, — предупреждает mail.ru.

Если вы не получаете удовольствие от секса, начните с обследования физического здоровья. Убедившись, что дискомфорт не вызван болезнью или физиологическим недомоганием, обратите внимание на другие распространенные факторы: высокий уровень стресса или утомляемость, неприятный предыдущий сексуальный опыт или проблемы в отношениях с партнером.

Различие циклов сексуальной активности тоже часто вызывает недопонимание и разочарование: например, вы готовы с головой окунуться в интимное приключение ранним утром, а партнер еще сладко спит.

Проблемы с получением сексуального удовлетворения могут быть вызваны этими неочевидными психологическими причинами.

  • Потребность держать все под контролем. Озабоченность своим внешним видом, желание двигаться „как в порно“ или постоянный контроль за действиями партнера мешают расслабиться и наслаждаться моментом.

  • Синдром отличницы. Навязчивое стремление показать себя с лучшей стороны и сделать все „идеально“ создают излишнее напряжение и мешают достижению оргазма. Важно помнить, что любят нас не за соответствие критериям „идеала“. Искренность и умение абстрагироваться от посторонних мыслей — лучшие спутники полноценного и насыщенного сексуального опыта.

  • Страх забеременеть. Женщины часто боятся нежелательной беременности, и это создает напряжение в отношениях.

  • Неуверенность в себе. Человек, который не ценит и не принимает свою внешность, часто стеснителен и не уверен в себе — отсюда могут появится проблемы с сексуальным удовлетворением.

  • Негативные установки из детства. Если в вашей семье тема секса находилась под запретом, а родители воспринимали половой акт как нечто „грязное“ или как „обязанность“, то на подсознательном уровне такие же представления могли сформироваться и у вас. Подумайте, как вы воспринимаете секс: как источник удовольствия или „супружеский долг“.

Как решить проблемы в сексе

Существует несколько общих рекомендаций для тех, у кого есть сексуальные проблемы. Подумайте о том, какие негативные ассоциации у вас связаны с интимом и почему они появились. Расскажите партнеру о том, что вас беспокоит, вместе поищите способы преодолеть трудности.

В корне многих психологических проблем чаще всего лежит тревога, которая влияет на все сферы жизни, в том числе интимную, создавая барьеры для наслаждения и удовольствия. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту, который поможет справиться с дискомфортом и наслаждаться полноценной и благополучной сексуальной жизнью.

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