5 комплексов, которые мешают заняться хорошим сексом(3)
Если вы не получаете удовольствие от секса, начните с обследования физического здоровья. Убедившись, что дискомфорт не вызван болезнью или физиологическим недомоганием, обратите внимание на другие распространенные факторы: высокий уровень стресса или утомляемость, неприятный предыдущий сексуальный опыт или проблемы в отношениях с партнером.
Различие циклов сексуальной активности тоже часто вызывает недопонимание и разочарование: например, вы готовы с головой окунуться в интимное приключение ранним утром, а партнер еще сладко спит.
Проблемы с получением сексуального удовлетворения могут быть вызваны этими неочевидными психологическими причинами.
Потребность держать все под контролем. Озабоченность своим внешним видом, желание двигаться „как в порно“ или постоянный контроль за действиями партнера мешают расслабиться и наслаждаться моментом.
Синдром отличницы. Навязчивое стремление показать себя с лучшей стороны и сделать все „идеально“ создают излишнее напряжение и мешают достижению оргазма. Важно помнить, что любят нас не за соответствие критериям „идеала“. Искренность и умение абстрагироваться от посторонних мыслей — лучшие спутники полноценного и насыщенного сексуального опыта.
Страх забеременеть. Женщины часто боятся нежелательной беременности, и это создает напряжение в отношениях.
Неуверенность в себе. Человек, который не ценит и не принимает свою внешность, часто стеснителен и не уверен в себе — отсюда могут появится проблемы с сексуальным удовлетворением.
Негативные установки из детства. Если в вашей семье тема секса находилась под запретом, а родители воспринимали половой акт как нечто „грязное“ или как „обязанность“, то на подсознательном уровне такие же представления могли сформироваться и у вас. Подумайте, как вы воспринимаете секс: как источник удовольствия или „супружеский долг“.
Как решить проблемы в сексе
Существует несколько общих рекомендаций для тех, у кого есть сексуальные проблемы. Подумайте о том, какие негативные ассоциации у вас связаны с интимом и почему они появились. Расскажите партнеру о том, что вас беспокоит, вместе поищите способы преодолеть трудности.
В корне многих психологических проблем чаще всего лежит тревога, которая влияет на все сферы жизни, в том числе интимную, создавая барьеры для наслаждения и удовольствия. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту, который поможет справиться с дискомфортом и наслаждаться полноценной и благополучной сексуальной жизнью.