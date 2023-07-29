5 комплексов, которые мешают заняться хорошим сексом

Потребность держать все под контролем. Озабоченность своим внешним видом, желание двигаться „как в порно“ или постоянный контроль за действиями партнера мешают расслабиться и наслаждаться моментом.

Синдром отличницы. Навязчивое стремление показать себя с лучшей стороны и сделать все „идеально“ создают излишнее напряжение и мешают достижению оргазма. Важно помнить, что любят нас не за соответствие критериям „идеала“. Искренность и умение абстрагироваться от посторонних мыслей — лучшие спутники полноценного и насыщенного сексуального опыта.

Страх забеременеть. Женщины часто боятся нежелательной беременности, и это создает напряжение в отношениях.

Неуверенность в себе. Человек, который не ценит и не принимает свою внешность, часто стеснителен и не уверен в себе — отсюда могут появится проблемы с сексуальным удовлетворением.