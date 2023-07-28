Вредно ли кипятить уже кипяченую воду?

Что говорят исследования?

Ученые из Китая провели исследование, в котором решили проверить, насколько безопасно кипятить воду несколько раз подряд. В ходе эксперимента водопроводную воду кипятили гораздо чаще, чем это может случиться в повседневной жизни, и время кипячения также было намного дольше.

Результаты показали, что водопроводная вода будет по-прежнему безопасной и пригодной для питья после частого или после длительного кипячения, если она удовлетворяет санитарным нормам питьевой воды до нагревания.

Все зависит от воды

Не вся вода одинакова. Она имеет разный минеральный состав и может отличаться на вкус в зависимости от источника и способа обработки.

Например, в Москве воду можно пить из-под крана — как говорят специалисты Мосводоканала, их работа выстроена специальным образом именно для того, чтобы вода была пригодной для питья даже без очищающих фильтров. Совсем иначе ситуация обстоит в регионах. Тем не менее, по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, от 30 до 40% населения страны пользуются некачественной водой.

Что делать, если я не доверяю качеству воды в своем регионе?

Используйте фильтры для воды. Например, исследование польских ученых показало, что фильтры для воды значительно снижают концентрацию ионов магния и кальция, которые определяют жесткость воды, и хлоридов. Однако, как замечают авторы исследования, фильтрация способна лишать воду не только вредных, но и полезных природных качеств.

Если вы проживаете в регионе с особенно низким качеством воды, то можете использовать бутилированную воду. Например, санитарное состояние более 80% источников водоснабжения в Дагестане, Карелии и Чечне не соответствует нормам.

Так могу ли я несколько раз подряд кипятить воду?

Вы можете кипятить воду, и это не сделает ее более вредной. Однако многократно кипятить воду, которая изначально не отвечает санитарным нормам, действительно не стоит. Если вы не уверены в качестве вашей водопроводной воды, используйте фильтры для воды и бутилированную воду.