Врач предупредил об опасности сидячей работы

Что вообще можно считать сидячей работой? Это любое занятие монотонной деятельностью в положении сидя более 2-х часов в день. Практикуемый день за днем, такой образ жизни приводит к различным заболеваниям и осложнениям. Страдает позвоночник, атрофируются мышцы, нарушается кровоснабжение.

Отдельный разговор — урологические проблемы. Самая серьезная — это варикозная болезнь вен малого таза: заболевание, обусловленное варикозной трансформацией яичниковых вен, внутритазовых венозных сплетений с развитием синдрома тазового венозного полнокровия, а также расширением вен промежности и половых губ.

Звучит грозно и непонятно, но самое главное — знать, какие симптомы возникают при перечисленных заболеваниях и когда обращаться к специалисту за помощью.

Если у вас появились жалобы на: затрудненное, болезненное или учащенное мочеиспускание, боли или дискомфорт в паху, промежности или мошонке, нарушение эрекции или снижение полового влечения, боли внизу живота в состоянии покоя, после физической нагрузки или после полового акта, — необходима консультация врача-уролога.