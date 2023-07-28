Мировые тренды теперь и в Эстонии! Бриллианты, выращенные в лаборатории, покоряют мир моды

STARDUST – коллекция бриллиантов, выращенных в лаборатории!

Как отмечает генеральный директор Наталья Рейноя, GIVEN по-прежнему идет в ногу с мировыми тенденциями и в своей деятельности всегда уделяет внимание как дизайну ювелирных изделий, так и корпоративной устойчивости и социальной ответственности. Именно поэтому мы хотим представить бриллианты из совершенно новой коллекции STARDUST, которые были выращены в сертифицированной лаборатории с использованием устойчивых процессов, обеспечивающих отличное качество и доступные цены. Полученные таким образом камни имеют очень интересную форму, которую не встретишь в коллекциях природных бриллиантов. К каждому камню также прилагается сертификат, подтверждающий его происхождение, уникальность и качество!

Что такое выращенные в лаборатории бриллианты и каковы их преимущества?

Драгоценные камни выращиваются в лаборатории в строго контролируемой среде с использованием передовых технологических процессов, которые дублируют условия, при которых алмазы естественным образом формируются под земной корой. Состав природных и выращенных в лаборатории минералов идентичен – это атомы углерода, расположенные в алмазоподобной кристаллической структуре. Последнее означает, что созданный в лаборатории бриллиант такой же подлинный, как и сформировавшийся в природных условиях. Несмотря на идентичные физические и химические свойства, благодаря контролируемой технологии выращенные в лаборатории камни ярче, чище, экологичнее и доступнее по форме и цене.

Новую коллекцию можно посмотреть и приобрести в магазине Given в торговом центре Viru и на сайте given.ee.

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