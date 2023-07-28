Мировые тренды теперь и в Эстонии! Бриллианты, выращенные в лаборатории, покоряют мир моды
Знаете ли вы, в чем состоит разница между природным и выращенным в лаборатории бриллиантом, и какие весомые преимущества имеет выращенный в лаборатории бриллиант? Или как выглядит муассанит? Ювелирный магазин GIVEN представляет вашему вниманию уникальные украшения из коллекции STARDUST с бриллиантами, выращенными в лаборатории. А еще шикарную и невероятно красивую коллекцию с уникальным камнем, обладающим исключительным блеском и ценностью, – муассанитом.
STARDUST – коллекция бриллиантов, выращенных в лаборатории!
Как отмечает генеральный директор Наталья Рейноя, GIVEN по-прежнему идет в ногу с мировыми тенденциями и в своей деятельности всегда уделяет внимание как дизайну ювелирных изделий, так и корпоративной устойчивости и социальной ответственности. Именно поэтому мы хотим представить бриллианты из совершенно новой коллекции STARDUST, которые были выращены в сертифицированной лаборатории с использованием устойчивых процессов, обеспечивающих отличное качество и доступные цены. Полученные таким образом камни имеют очень интересную форму, которую не встретишь в коллекциях природных бриллиантов. К каждому камню также прилагается сертификат, подтверждающий его происхождение, уникальность и качество!
Что такое выращенные в лаборатории бриллианты и каковы их преимущества?
Драгоценные камни выращиваются в лаборатории в строго контролируемой среде с использованием передовых технологических процессов, которые дублируют условия, при которых алмазы естественным образом формируются под земной корой. Состав природных и выращенных в лаборатории минералов идентичен – это атомы углерода, расположенные в алмазоподобной кристаллической структуре. Последнее означает, что созданный в лаборатории бриллиант такой же подлинный, как и сформировавшийся в природных условиях. Несмотря на идентичные физические и химические свойства, благодаря контролируемой технологии выращенные в лаборатории камни ярче, чище, экологичнее и доступнее по форме и цене.
Новую коллекцию можно посмотреть и приобрести в магазине Given в торговом центре Viru и на сайте given.ee.
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Коллекция с муассанитом – небесно-яркая, невероятно прочная и в тонах всех цветов радуги!
Муассанит является одним из самых твердых известных минералов и обладает несколькими уникальными свойствами, которые делают его популярным ювелирным материалом. Муассанит часто сравнивают с бриллиантами. Два камня, очень похожие на первый взгляд, на самом деле совершенно разные. Во всем мире муассанит всё активнее выступает в качестве бриллианта нового поколения, ведь он превосходит классического короля украшений по прочности, яркости и побеждает в цене. Муассанит считается самым блестящим камнем, а его прочность и блеск уникальны. Кроме того, при правильном шлифовании создается эффект светорассеивания, при котором грани камней переливаются радужными цветами.
По сравнению с другими альтернативами алмазов, которые со временем могут потускнеть и стать непрозрачными, муассанит является таким же стабильным и термостойким минералом, как и бриллиант. Он не меняет свой цвет или оптические свойства.
Почему стоит предпочесть украшения с муассанитoм? Mенеджер по маркетингу, Маргот Кадак, обращает наше внимание на устойчивые факты:
Экологическое и этическое измерение. Добыча алмазов часто связана с разрушением окружающей среды и социальными проблемами, такими как нарушения прав человека, бесчеловечные условия труда и ущерб культурному наследию общин. Многие люди предпочитают поддерживать более экологичный и этичный выбор, и в этом смысле муассанит является хорошей альтернативой, поскольку он создается в лабораторных условиях.
Редкий и уникальный. Хотя муассанит внешне похож на алмаз, их оптические свойства немного отличаются. Муассанит может сверкать даже ярче, чем бриллиант, создавая великолепную игру цветов. Муассанит отражает больше света и разных цветов, чем алмаз. Его долговечность и блеск уникальны – он считается самым блестящим камнем. При правильной полировке муассанит создает радужный эффект.
Более доступная цена. Муассанит – искусственный минерал, похожий на алмаз, но процесс его производства намного дешевле, чем добыча природного алмаза. Поэтому украшения из муассанита обычно значительно дешевле, чем украшения с бриллиантами. Если вы хотите красивый сверкающий камень, но у вас ограниченный бюджет, муассанит может стать хорошим выбором.
Прочность. Показатель твердости муассанита – 9,25. Так что это, как правило, очень прочный и устойчивый к царапинам материал, который хорошо подходит для использования в ювелирных изделиях. Его твердость близка к алмазу, который имеет показатель твердости 10. Это значит, что муассанит очень прочный и устойчивый к царапинам, т. е. это отличный выбор для повседневного ношения.
Окончательный выбор между муассанитом и бриллиантом зависит от личных предпочтений, бюджета и убеждений. Оба камня равноправно красивы и обладают особым собственным очарованием. Важно найти украшения, которые нравятся вам, которые отражают вашу индивидуальность и стиль.
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