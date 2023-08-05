Цены достигают 1000 евро! Жительница Эстонии собрала коллекцию из 1500 редких кукол Барби в небольшой квартире

В группе Barbs женщины обсуждают, в каком десятилетии делали самых качественных кукол Барби, правильным ли было решение производителя Mattel использовать лазерную печать для кукольного лица и показывают, каких кукол привозят с собой из поездок. Барби уже несколько десятилетий покупают и продают, для них шьют одежду. Для новичка оказаться в группе — всё равно что попасть в неизведанный мир.