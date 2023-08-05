Досуг
05.08.2023, 08:20

Цены достигают 1000 евро! Жительница Эстонии собрала коллекцию из 1500 редких кукол Барби в небольшой квартире

 (2)
НЕ ДЕШЕВО: Майви Кяргинен-Киви, владелица 1500 кукол Барби, говорит, что цена кукол из особых коллекций может доходить до 1000 евро.
НЕ ДЕШЕВО: Майви Кяргинен-Киви, владелица 1500 кукол Барби, говорит, что цена кукол из особых коллекций может доходить до 1000 евро.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Барбимания в самом разгаре. В онлайн-сообществе Barbs, где состоит 190 человек, можно найти поклонников, которые сами шьют одежду для своих кукол. Майви Каргинен-Киви, владелица 1500 Барби, открывает выставку, пишет Eesti Ekspress.

В группе Barbs женщины обсуждают, в каком десятилетии делали самых качественных кукол Барби, правильным ли было решение производителя Mattel использовать лазерную печать для кукольного лица и показывают, каких кукол привозят с собой из поездок. Барби уже несколько десятилетий покупают и продают, для них шьют одежду. Для новичка оказаться в группе — всё равно что попасть в неизведанный мир.

Каттри Хурт (42), работающая поваром, недавно сшила кукле зимнее пальто. „Я люблю шить такие вещицы! В последнее время я увлеклась именно пальто — когда заканчиваю шить одно из них, моё сердце какое-то время наполняется радостью, но потом я задаюсь вопросом, смогу ли я сделать лучше“.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии