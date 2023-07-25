11 мифов о похудении, в которые не стоит верить

Миф 1. Чтобы похудеть, не нужно завтракать

Популярная присказка, гласящая, что завтрак — самый важный прием пищи в течение дня, может быть правдой, а может и не быть, — однако с высокой долей вероятности можно утверждать, что отказ от еды по утрам вряд ли поможет вам сбросить вес.

В основе этой стратегии лежит представление, что пропуск одного приема пищи в день приведет к снижению общего количества калорий, полученных за день. Но в реальности все далеко не так просто.

Так, авторы масштабного исследования, результаты которого были опубликованы в 2007 году в журнале European Journal of Clinical Nutrition, изучая связь между отказом от завтрака и лишним весом, проанализировали данные о более чем 25 тысячах нидерландских подростков. При этом ученые также оценили, какую роль в склонности к лишнему весу и ожирению играют потребление алкоголя и сидячий образ жизни. В итоге оказалось, что именно пропуск завтрака является самым важным фактором риска появления лишнего веса и ожирения у подростков.

Этот вывод — что отказ от еды по утрам не только не помогает похудеть, а скорее наоборот, — был подтвержден и в ходе последующих исследований на эту тему. Авторы исследования, результаты которого были опубликованы в 2010 году в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, в 1985 году опросили более двух тысяч австралийских школьников в возрасте от девяти до 15 лет по поводу того, завтракают ли они перед школой.