Что случится с организмом, если отказаться от хлеба на две недели(6)
Существует множество мифов о хлебе, например, вера в то, что темный хлеб полезнее светлого или что хлеб по своей сути вреден для здоровья, — пишет Medikforum.
Хлеб содержит некоторые ингредиенты, которые могут негативно повлиять на ваше здоровье и самочувствие. Вы можете найти наиболее важные из них здесь:
Глютен
Сахар
Сила
Вкусы/Ароматы
Консерванты
Текстурный кондиционер
Фитаты
Глифосат
Что же будет, если отказаться от хлеба?
„Как только вы откажетесь от хлеба, ваш организм отреагирует соответствующим образом“, - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.
Диетолог Пономарева назвала 7 изменений в работе организма.
Непереносимость глютена: многие люди имеют аллергию или непереносимость глютена. Когда вы едите хлеб, это приводит к раздражению и воспалению в пищеварительном тракте, а также к скоплению газов.
Дефицит цинка, железа или кальция: в вашем организме снова появляется больше цинка, железа и кальция, потому что всасывание через выпечку больше не подавляется. Также устраняются все симптомы, вызванные дефицитом.
Меньше мозгового тумана: ваша голова будет чувствовать себя лучше, у вас будет меньше головных болей, меньше мозгового тумана, и вы сможете лучше запоминать вещи.
Улучшение настроения: ваше настроение улучшится, у вас будет меньше беспокойства, меньше депрессивных настроений, вы будете менее раздражительны. Это связано с тем, что гормон счастья серотонин вырабатывается в кишечнике. Когда кишечник в лучшем состоянии, улучшается и выработка, т.е. выброс гормона.
Меньше воспаления и боли: у вас будет меньше воспаления и боли в теле, что особенно интересно, если вы имеете дело с артритом, остеоартритом, мышечной болью или аутоиммунным заболеванием.
Улучшение значения ЛПНП: улучшится значение холестерина ЛПНП, и в сосудах будет меньше окисления, поэтому вы сможете эффективно противодействовать всему, что идет в направлении атеросклероза.
Больше витаминов: у вас снова больше витамина Е и особенно витаминов группы В. Особо следует отметить В1, дефицит которого заметен по психологическим симптомам, раздражительности, страхам вплоть до панических атак, а также в сторону депрессивных настроений.
„Есть много положительных эффектов, если вы будете обходиться без хлеба в течение 14 дней“, — резюмирует специалист.