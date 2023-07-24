Что случится с организмом, если отказаться от хлеба на две недели

Непереносимость глютена: многие люди имеют аллергию или непереносимость глютена. Когда вы едите хлеб, это приводит к раздражению и воспалению в пищеварительном тракте, а также к скоплению газов.

Дефицит цинка, железа или кальция: в вашем организме снова появляется больше цинка, железа и кальция, потому что всасывание через выпечку больше не подавляется. Также устраняются все симптомы, вызванные дефицитом.

Меньше мозгового тумана: ваша голова будет чувствовать себя лучше, у вас будет меньше головных болей, меньше мозгового тумана, и вы сможете лучше запоминать вещи.

Улучшение настроения: ваше настроение улучшится, у вас будет меньше беспокойства, меньше депрессивных настроений, вы будете менее раздражительны. Это связано с тем, что гормон счастья серотонин вырабатывается в кишечнике. Когда кишечник в лучшем состоянии, улучшается и выработка, т.е. выброс гормона.

Меньше воспаления и боли: у вас будет меньше воспаления и боли в теле, что особенно интересно, если вы имеете дело с артритом, остеоартритом, мышечной болью или аутоиммунным заболеванием.

Улучшение значения ЛПНП: улучшится значение холестерина ЛПНП, и в сосудах будет меньше окисления, поэтому вы сможете эффективно противодействовать всему, что идет в направлении атеросклероза.