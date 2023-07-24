События
24.07.2023, 07:41

ФОТО | Великолепие Бала цветов в Кадриорге: смотрите, с какой фантазией в этом году флористы подошли к конкурсу

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1 место досталось Нарве, которая участвовала впервые!
На фото платье-победительница команды из Нарвы (главный флорист Елена Шпаковская).
На фото платье-победительница команды из Нарвы (главный флорист Елена Шпаковская).
ФОТО: Senya Taylor

Международный конкурс „Цветочное платье“ в рамках знаменитого Бала цветов, ежегодно проходящего в июле собирающего флористов и любителей прекрасного в Кадриорге, в этот раз ознаменовался победой нарвитян.

Компетентное жюри, в составе которого в числе прочих был прилетевший из Парижа известный российский и французский историк моды Александр Васильев, сделало свой выбор лучшего цветочного платья на основе таких критериев как оригинальность и уникальность дизайна, новизна, интерпретация и толкование темы, образ, стиль и т.д.

В этот раз, как сообщают в соцсетях гости конкурса, победителем стала команда из Нарвы, (главный флорист Елена Шпаковская, ассистент Светлана Лепехина, дизайнер Светлана Крель, модель Юлия Вирсалу).

Сердца жюри растопило платье под названием „Повелительница гламура“. Однако все участники конкурса были великолепны! Вы можете убедиться в этом, посмотрев галерею с события.

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