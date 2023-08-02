Названы семь преимуществ утреннего секса

Польза для здоровья

Половая активность улучшает физическую форму, благодаря умеренной нагрузке на мышцы, рассказала психолог. Утренний секс полезен как для людей, которые не занимаются спортом, так и для тех, кто тренируется регулярно.

Укрепление отношений в паре

По ее словам, если у партнеров нет семейных кризисов, конфликтов или ситуаций, которые надо переживать и прорабатывать, то занятия любовью в начале дня помогают людям сблизиться еще больше.

Хорошее настроение на весь день

Секс уменьшает тревожность и напряжение, нейтрализуя негативные эмоции, говорит Полевичок. Он способствует поступлению в кровь гормонов счастья, которые значительно снижают уровень стресса.

Время повышенной чувствительности эрогенных зон

После пробуждения приятные ощущения от секса могут быть гораздо сильнее, чем в другие часы, уверяет Полевичок. В начале дня тело более восприимчиво к ласкам. Трудно переоценить и особенную нежность таких контактов, когда люди еще расслаблены после ночного отдыха. Эти моменты способны подарить партнерам поистине незабываемые впечатления.

Возможность совместить приятное с полезным

Утренний душ вполне можно сочетать с сексом. Многим после сна хочется сполоснуться, почистить зубы и не беспокоиться о неприятных запахах изо рта и от тела, продолжает психолог.

Способ избежать однообразия в отношениях

Утренний интим станет новым штрихом в обыденном течении жизни, особенно для тех пар, которые уже давно вместе, говорит Полевичок. Если же к смене режима добавить игровой элемент, то яркие эмоции и ощущение новизны гарантированы, добавила она.

Совпадение биоритмов мужчины и женщины

Психолог рассказала, что у мужчин период всплеска сексуальной активности наступает после сна. А у женщин готовность к интиму максимальна по вечерам. Однако примерно в 8:00 желания партнеров сходятся в одной точке.