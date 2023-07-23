Не покупайте помаду, если в ней есть эти 4 ингредиента

Для того, чтобы не случилось неприятностей, внимательно изучайте состав косметики. Так, в помадах иногда встречаются четыре опасных компонента, пишет Womanhit.

Твердые парафины

Это продукты нефтепереработки, которые создают на губах пленку. Добавляют их для того, чтобы помада дольше оставалась на месте. Но парафины забивают поры и не дают коже дышать, создавая ощущение сухости и постоянное ощущение жажды. А если часть косметики попадет в рот, то желание запить неприятный вкус будет преследовать вас в течение нескольких часов.

Фенол и ментол

Эта пара компонентов должна увлажнять губы, делая их более ухоженными. Звучит отлично, правда? Но эти ингредиенты могут вызывать аллергию и раздражение, а еще делают губы более чувствительными. Особенно сильно этот эффект проявляется в прохладную погоду.

Циннаматы

Этот компонент добавляют в помаду, чтобы у нее был приятный аромат. Часто циннаматы содержатся в продуктах с запахом розы или пудры. Многим девушкам отдушки не нравятся, они ищут косметику без запаха, другие обожают, когда флакончик с помадой благоухает. Но циннаматы лишь относительно безопасны: они считаются сильным аллергеном, поэтому, если вы предрасположены к сухости губ или воспалениям, избегайте ароматизированных средств.