Такой неожиданный август: гороскоп для всех знаков зодиака на месяц

Львы — личности с открытым сердцем, гордые, величественные, щедрые, великолепные, готовые вступиться на несправедливо обиженных. Таким и положено быть царями зверей. Поклонники Бена Барнса, воплотившего на экране принца Каспиана в „Хрониках Нарнии“ и Дориана Грея, считают, что снимается он до обидного мало. Последняя из его работ — сериал „Тень и кость“. Личная жизнь харизматичного актера остается тайной — и неизвестно, свободно ли сердце „принца“.

Овен

В августе рабочие моменты отойдут на второй план, и вы с головой погрузитесь в развлечения и удовольствия. Одиноким представителям знака красивый роман только на пользу. Да и семейные не прочь немного пофлиртовать.

Телец

Держите эмоции под контролем, перепроверяйте информацию и не доверяйте малознакомым людям, которые набиваются в друзья, — такова программа на август. В этот период велика вероятность стать жертвой мошенников.

Близнецы

Звезды предрекают финансовый успех и улучшение бытовой стороны жизни. В этом месяце многие найдут новую работу, приобретут недвижимость, переедут, купят бытовую технику и мебель или же начнут строительство.

Рак

Близкие подталкивают вас к необдуманным и незапланированным тратам. А вы готовы пустить ситуацию на самотек — ведь лето заканчивается, и хочется вкусить удовольствий. Не влезайте в долги и не берите кредиты

Лев

Вы переполнены энергией — и ее нужно куда-то направлять. Кто-то возьмется за новый проект, а кто-то — за новый роман. Впрочем, звезды предрекают вам успех как на профессиональной почве, так и в личном плане.

Дева

Возможны проблемы в деловой сфере, сложности с коммуникацией. Невыполнение старых обязательств потянет за собой новые проблемы. А отсюда — и финансовые потери. Но не хочется вас пугать — вы справитесь!

Весы

Копите энергию, наберитесь терпения. Вас раздражают возникшие проволочки — но кто знает: возможно, судьба вас хочет от чего-то уберечь? К осени рекомендуется закрыть старые долги и не делать новые.

Скорпион