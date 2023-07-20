8 простых советов для здорового образа жизни от эстонского топ-тренера
Как тренироваться, терять и удерживать вес, и всегда оставаться в хорошей форме? Симоне Вийдас - одна из самых востребованных эстонских тренеров, которая помогла научиться вести более здоровый образ жизни тысячам людей в Эстонии, Италии, Германии, США и Сингапуре, а также множеству людей по всему миру посредством интернета. В число ее клиентов входит, например, и экс-первая леди Эстонии!
Многолетняя работа тренером навела Симоне на мысль, что многие на самом деле не понимают, что для того, чтобы быть здоровыми, требуется не только заниматься спортом или правильно питаться.
„Только у одного человека из пяти получается сбросить вес и удержать результат по меньшей мере в течение года“, - сказала Симоне и подчеркнула, что как тренер она считает очень важными психологическое здоровье и позитивный образ тела.
В рамках Летнего университета Mindvalley Симоне поделилась советами по поддержанию здорового образа жизни, не прибегая при этом к жестким диетам, особенно интенсивным тренировкам или самоограничениям. „Для того, чтобы жить здорово, нам не нужны строгие планы питания или тяжелые тренировки“, - сообщила Симоне сотням зрителей.
Симоне и сама прошла нелегкий путь к здоровой жизни. Она сидела на экстремальных диетах и голодала - потому, что опиралась на неверные установки. „Я думала, что для того, чтобы принять себя, мне нужно измениться. На самом деле сначала ты принимаешь себя, и только потом перемены становятся возможными“, - объясняет она основы.
8 советов Симоне для здорового образа жизни
1. Мы рождаемся уверенными в себе. Мы не рождаемся с комплексами - мы приобретаем их в процессе общения с миром. По словам Симоне, исторически прослеживается интересная закономерность - каждый раз, когда женщины получают больше прав, в обществе появляются новые идеалы тела и красоты, которые влияют на женскую самооценку.
2. Когда мы сидим на диете, то мы чувствуем себя причастными. По оценке Симоне, для многих, сидящих на диете, диета является способом принадлежать к какой-то группе. Это важно, потому что в течение тысячелетий принадлежность была для людей важным фактором выживания. Несмотря на то, что сейчас такой необходимости нет, мы все равно склонны следовать трендам, которые объединяют нас в группы.
3. Ставить целью только потерять вес - это обман. Только один человек из пяти способен потерять вес и сохранить его в течение как минимум одного года. В течение двух лет большинство людей снова набирает как минимум половину потерянного веса.
4. Начинайте потихоньку. Залог неудачи - это слишком резвый старт. Чем сильнее мы стараемся подгонять изменения, тем быстрее теряем мотивацию.
5. Продвигайтесь медленно, но уверенно. Отказывайтесь от плохих привычек постепенно, заменяя их более полезными. Симоне привела пример, как, освоившись в Сингапуре, она завела привычку гулять по утрам. Сначала прогулки были всего по 5-10 минут, но постепенно это вошло в привычку. Затем она стала заменять прогулки пробежками. Здоровый образ жизни вполне может быть несложным и доступным, особенно в самом начале пути.
6. Добавляйте, а не ограничивайте. Ограничения приводят к потере доверия к самому себе, а это очень снижает мотивацию. Добавляйте в повседневную жизнь более здоровые варианты, позвольте себе выбирать то, что поддерживает ваше здоровье. Это гораздо полезнее, чем постоянно искать, в чем бы себя ограничить. Также важно учиться прощать себя - если вы вдруг сорветесь или ошибетесь, то просто начните заново.
7. Важно быть сознательным и любознательным. Если вы ежедневно активны и не забываете следить за своими действиями, то в долгосрочной перспективе это создает предпосылки для больших перемен. Когда вы начинаете замечать изменения в теле, которые приходят вместе с любовью к себе и с внутренним разрешением выбирать для себя самое лучшее, это дает силы не фокусироваться на негативных вещах и сохранять выбранное направление. Постепенно, шаг за шагом, вы вырабатываете новый стиль жизни и новые привычки.
8. Просто начните. Самое важное в начале пути - образ мышления. По оценке Симоне, слова „не могу“ и „должен“ следует заменить на слово „могу“, например - „Я могу сегодня подвигаться“. Также следует изменить подход к ограничениям - вместо „мне нельзя“, скажите себе „я не хочу это есть“. Второй вариант помогает сформировать более мягкое и поддерживающее отношение к себе.
Что делать с чувством голода?
Симоне говорила и о чувстве голода, с которым борются почти все желающие сбросить вес. „Голод - это не вопрос силы воли, это биология. Это как с походом в туалет - ежедневно многократно посещая уборную мы не думаем о том, зачем мы туда идем - речь идет о биологическом процессе, естественном и необходимом для нашего тела. Точно так же следует относиться и к чувству голода, которое не стоит путать с эмоциональной потребностью что-то пожевать“, - объяснила тренер.
„Наше тело не создано для того, чтобы всегда быть в идеальной форме“, - подчеркнула Симоне и подытожила свое выступление мыслью о том, что, выбирая путь самокритики и ненависти к себе, мы никогда не начнем себя любить. Симоне и сама в прошлом прошла путь изменения мотивации от критики до любви к себе, и поэтому уверена, что на негативной мотивации к большим переменам прийти невозможно.
„Теодор Рузвельт сказал, что сравнение крадет радость, и эта мысль мне очень отзывается. Сколько бы нам не говорили о том, что сравнивать себя с другими плохо, мы все равно делаем это - как будто желание замечать изъяны в других отражает фрагменты нашей собственной неуверенности в себе. Это крадет радость от нашей неповторимости и мешает раскрыться потенциалу, который есть в каждом из нас“, - завершила Симоне свою речь.