8 простых советов для здорового образа жизни от эстонского топ-тренера

3. Ставить целью только потерять вес - это обман. Только один человек из пяти способен потерять вес и сохранить его в течение как минимум одного года. В течение двух лет большинство людей снова набирает как минимум половину потерянного веса.

2. Когда мы сидим на диете, то мы чувствуем себя причастными. По оценке Симоне, для многих, сидящих на диете, диета является способом принадлежать к какой-то группе. Это важно, потому что в течение тысячелетий принадлежность была для людей важным фактором выживания. Несмотря на то, что сейчас такой необходимости нет, мы все равно склонны следовать трендам, которые объединяют нас в группы.

1. Мы рождаемся уверенными в себе. Мы не рождаемся с комплексами - мы приобретаем их в процессе общения с миром. По словам Симоне, исторически прослеживается интересная закономерность - каждый раз, когда женщины получают больше прав, в обществе появляются новые идеалы тела и красоты, которые влияют на женскую самооценку.

Симоне и сама прошла нелегкий путь к здоровой жизни. Она сидела на экстремальных диетах и голодала - потому, что опиралась на неверные установки. „Я думала, что для того, чтобы принять себя, мне нужно измениться. На самом деле сначала ты принимаешь себя, и только потом перемены становятся возможными“, - объясняет она основы.

В рамках Летнего университета Mindvalley Симоне поделилась советами по поддержанию здорового образа жизни, не прибегая при этом к жестким диетам, особенно интенсивным тренировкам или самоограничениям. „Для того, чтобы жить здорово, нам не нужны строгие планы питания или тяжелые тренировки“, - сообщила Симоне сотням зрителей.

„Только у одного человека из пяти получается сбросить вес и удержать результат по меньшей мере в течение года“, - сказала Симоне и подчеркнула, что как тренер она считает очень важными психологическое здоровье и позитивный образ тела.

Многолетняя работа тренером навела Симоне на мысль, что многие на самом деле не понимают, что для того, чтобы быть здоровыми, требуется не только заниматься спортом или правильно питаться.

4. Начинайте потихоньку. Залог неудачи - это слишком резвый старт. Чем сильнее мы стараемся подгонять изменения, тем быстрее теряем мотивацию.

5. Продвигайтесь медленно, но уверенно. Отказывайтесь от плохих привычек постепенно, заменяя их более полезными. Симоне привела пример, как, освоившись в Сингапуре, она завела привычку гулять по утрам. Сначала прогулки были всего по 5-10 минут, но постепенно это вошло в привычку. Затем она стала заменять прогулки пробежками. Здоровый образ жизни вполне может быть несложным и доступным, особенно в самом начале пути.

6. Добавляйте, а не ограничивайте. Ограничения приводят к потере доверия к самому себе, а это очень снижает мотивацию. Добавляйте в повседневную жизнь более здоровые варианты, позвольте себе выбирать то, что поддерживает ваше здоровье. Это гораздо полезнее, чем постоянно искать, в чем бы себя ограничить. Также важно учиться прощать себя - если вы вдруг сорветесь или ошибетесь, то просто начните заново.

7. Важно быть сознательным и любознательным. Если вы ежедневно активны и не забываете следить за своими действиями, то в долгосрочной перспективе это создает предпосылки для больших перемен. Когда вы начинаете замечать изменения в теле, которые приходят вместе с любовью к себе и с внутренним разрешением выбирать для себя самое лучшее, это дает силы не фокусироваться на негативных вещах и сохранять выбранное направление. Постепенно, шаг за шагом, вы вырабатываете новый стиль жизни и новые привычки.

8. Просто начните. Самое важное в начале пути - образ мышления. По оценке Симоне, слова „не могу“ и „должен“ следует заменить на слово „могу“, например - „Я могу сегодня подвигаться“. Также следует изменить подход к ограничениям - вместо „мне нельзя“, скажите себе „я не хочу это есть“. Второй вариант помогает сформировать более мягкое и поддерживающее отношение к себе.

Что делать с чувством голода?