20.07.2023, 11:20
ФОТО | Дресс-код - розовый! Смотрите, как ярко прошла премьера „Барби“ в Таллинне
ФОТО: | Erlend Štaub
19 июля в таллинне прошла премьера одного из самых ожидаемых фильмов года - „Барби“. В честь этого события в кинотеатре Apollo в торговом центре Ülemiste собралась яркая компания, у которой главным мотивом в одежде был, конечно же, розовый цвет.
В честь премьеры также была открыта выставка кукол Барби, сделанных наподобие персонажей Марго Робби и Райана Гослинга из фильма. Выставка останется открытой до конца августа, а лимитированную коллекцию кукол можно приобрести в определенных магазинах игрушек (Kaubamaja, Karupoeg Puhh и XS Mänguasjad).
Фильм выйдет в эстонский прокат 21 июля. Смотрите яркую галерею с открытия!