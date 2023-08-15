БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Когда солнце – враг. Как выбрать правильное солнцезащитное средство по типу кожи?
Лето наступило, и специалисты настаивают на необходимости защищать кожу от солнечных лучей. Для этого на открытых участках тела надо использовать солнцезащитные средства. Их выбор в аптеках и магазинах просто огромен – там можно найти молочко, спреи, кремы, эмульсии и т.п. Специалисты рассказали газете „МК Эстония“, на что надо обращать внимание, выбирая для своей кожи защиту от солнца.
По большому счету, почти в любую погоду мы находимся под действием УФ-излучения, даже если не ощущаем палящего солнца. В нашем климате специалисты рекомендуют использовать защиту от солнца примерно с конца марта и до октября. А летние месяцы – это пик, когда столь долгожданное солнце вредит нашей коже больше всего.
Консультант по косметике аптеки Benu МаритеТалбре напоминает, что в любую погоду мы находимся во власти солнечного излучения, а потому кожу необходимо защищать от риска возникновения рака кожи, пигментных пятен и от преждевременного старения.
„Ультрафиолетовое излучение также доходит до поверхности земли и через облака, так что можно получить солнечный ожог даже в тенистом месте“, — объясняет Талбре.
Рост заболеваемости раком кожи в последние десятилетия в значительной мере обусловлен воздействием УФ-излучения. Общепризнанным считается тот факт, что чрезмерное воздействие солнечных лучей - это первопричина пагубных последствий для кожи, глаз и иммунной системы. По данным ВОЗ, четыре из пяти случаев заболевания раком кожи можно было бы предупредить, поскольку вред от УФ-излучения по большей части предотвратим.
А предотвратить его в числе прочего помогают солнцезащитные средства – крема, спреи и т.д. Но крем крему рознь. Чтобы защита была полноценной и точно не навредила коже, стоит разобраться в том, на что обращать внимание при покупке средства.
Солнце есть везде
По словам Талбре, выбор солнцезащитного продукта согласно показателю SPF – т.е. фактора защиты кожи от солнца – зависит от состояния кожи и времени, проведенного на солнце.
„Я часто слышу, как женщины говорят, что они не подвергаются воздействию солнца - только когда идут на работу и с работы. Или же говорят, что не загорают, а работают в саду. Но солнце светит одинаково и на пляже, и в городе“, — говорит Талбре.
Она рекомендует использовать продукт с солнцезащитным фактором, даже если вы 15 минут идете на работу под прямыми солнечными лучами. Защита от солнца входит и в состав многих дневных и тональных кремов.
„Я рекомендую внимательно проверить свою косметичку и определить, на каких продуктах есть защита от солнца и указано число SPF“, — советует Тальбре.
Консультант отмечает, что солнцезащитный крем нужно наносить на кожу примерно за полчаса до выхода на солнце и повторно наносить через каждые два часа.
„Чем выше число SPF, тем дольше средство будет защищать вас от солнца. Солнцезащитные кремы, используемые в достаточном количестве и в сочетании с другими методами защиты от солнца, с факторами SPF от 30 до 50, также уменьшают фотостарение – т.е. старение от воздействия солнца. Поэтому детям и пожилымнужно использовать солнцезащитный крем с SPF 50“, — объясняет Талбре. - Однако ни один солнцезащитный крем не защищает полностью от УФ-излучения, он скорее помогает снизить его воздействие“.
Начинаем с типа кожи
„Солнцезащитные средства для лица и для тела бывают разной текстуры - крем, флюид, лосьон, спреи, масло, стик. SPF-стики тоже сейчас на волне популярности. Многие солнцезащитные средства для лица многофункциональны, то есть сочетают уход и защиту, а также обладают приятной текстурой“, -говорит провизор Südameapteek Мариана Джаниашвили.
Она рекомендует в летний период людям с I-II фототипом кожи использовать крем с защитой SPF 50, с III (и выше) фототипом - SPF 30, а на пляже - SPF 50.
Что в составе средств
В состав современных солнцезащитных средств обычно входят физические/минеральные и химические/органические фильтры. Также есть средства с комбинированием этих фильтров.
К физическим фильтрам относятся диоксид титана (titaniumdioxide), оксид цинка (zincoxide). Эти фильтры работают по принципу экрана, отражая солнечные лучи. Они считаются менее аллергенными. Химических фильтров намного больше, они поглощают ультрафиолетовые лучи.
„Условно фильтры подразделяются на две категории. Фильтры старого поколения достаточно быстро окисляются под воздействием UV, то есть требуют постоянного обновления. Разрушаясь, они способны увеличивать в коже количество свободных радикалов, вызывать фотодерматит, воспаления и усиливать фотостарение. Химические/органические фильтры старого поколения: ethylhexylmethoxycinnamate (octinoxat), ethylhexylsalicylate - стоит сократить их использование при повышенной чувствительности кожи, склонной к фотодерматиту. Такие фильтры, как ButylMethoxydibenzoylmethane (avobenzoze), benzophenone -3,4,avobenzone, homosalate, octocrylene, 4-methylbenzylidene camphor рекомендую полностью исключить, особенно при различных кожных заболеваниях и чувствительной коже“, - советует провизор.
По ее словам, фильтры нового поколения долгое время остаются стабильными, т.е. не окисляются, не провоцируют повышение чувствительности и воспалительные реакции. В составе солнцезащитного крема стоит также искать такие компоненты как антиоксиданты, растительные экстракты, пробиотики, успокаивающие и увлажняющие компоненты, витамины C, E.
И физические, и химические фильтры начинают работать сразу после нанесения, но перед выходом на улицу надо подождать 20-30 минут, чтобы средство равномерно распределилось и „уселось“ на коже.
„Важно знать, что декоративная косметика, в которой тоже бывают фильтры SPF, не дает нужной защиты от UV-лучей, так как мы не наносим 2 мл тона на лицо“, - добавляет провизор.
В солнцезащитных средствах может встречаться и алкоголь. Чаще всего раздражение вызывают изопропиловый спирт и этанол.
„В определенных целях наличие алкоголя в составе вполне оправдано. Например, в небольших концентрациях он отлично снимает липкость текстур, позволяет растворять и вводить разные труднорастворимые активы и дополнительно консервировать систему“, - объясняет Джаниашвили.
Сколько защиты надо наносить?
Для достижения уровня защиты, указанного на упаковке, надо нанести 2 мг средства на 1 квадратный сантиметр кожи. Проще всего запомнить „правило двух пальцев“. Два пальца солнцезащитного средства необходимо нанести на зону лица, шеи, ушей. Два пальца приблизительно равно 1/2 чайной ложки или 2 мл средства. Если средство нанесено в меньшем объеме, защита не будет соответствовать заявленной на упаковке.
Стоит отдавать предпочтение стабильным химическим фильтрам нового поколения и наносить их в достаточном количестве. Такие средства в условиях города можно не обновлять в течение всего дня. Здесь подразумевается не постоянное пребывание на солнце, а вариант „доехать до работы + небольшая прогулка в обед + доехать домой“. Кроме того, нельзя тереть места нанесения средства.
Химические фильтры старого поколения и физические требуют обновления каждые 2-3 часа пребывания на солнце - даже при сидении возле окна. А на пляже нужно обновлять любые средства каждые два часа или после каждого купания в море. Если средство из разных фильтров, то частота обновления - каждые 2-3 часа.
„Обновление слоя должно быть максимально гигиеничным и не травматичным для кожи. Если есть возможность, то лучше умыться. Если нет, то можно снять старый слой при помощи влажных салфеток или диска с мицеллярной водой, в составе которой лучше искать мягкие ПАВ (полоксамеры, например, poloxamer 184). После умывания можно нанести новый слой защитного средства. Можно нанести его и поверх старого слоя. Это актуально для минеральных фильтров. Для обновления подойдет формат стика, спрея, аэрозоля. Выбирайте новые химические фильтры в составе. Можнои минеральную пудру. Но у каждого формата свои нюансы“, - говорит провизор.
Многие солнцезащитные средства, особенно на минеральных фильтрах, сделаны на основе обратной эмульсии или силиконовой базы. Поэтому их необходимо удалять с кожи при помощи двухэтапного очищения: гидрофильное масло/бальзам или мицеллярная вода +пенка/гель.
Стабильные химические фильтры нового поколения:
TinosorbM – MethyleneBis-BenzotriazolylTetramethylbutylphenol
TinosorbS - Bis-EthylhexyloxyphenolMethoxyphenylTriazine
UvinulAplus - DiethylaminoHydroxybenzoylHexylBenzoate
MexorylSX -TerephthalylideneDicamphorSulfonicAcid
MexorylXL - DrometrizoleTrisiloxane
NeoHeliopanAP - DisodiumPhenylDibenzimidazoleTetrasulfonate
TinosorbA2B - Tris-BiphenylTriazine
Iscotrizinol -DiethylhexylButamidoTriazone
UvinulT 150 -EthylhexylTriazone
Ensulizole -PhenylbenzimidazoleSulfonicAcid
ParsolSLX – Polysilicone -15
P.S. В составе на упаковке обычно производитель пишет название по INCI (международная номенклатура косметических ингредиентов), т.е. то, что написано после дефиса.