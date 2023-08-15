БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Когда солнце – враг. Как выбрать правильное солнцезащитное средство по типу кожи?

По большому счету, почти в любую погоду мы находимся под действием УФ-излучения, даже если не ощущаем палящего солнца. В нашем климате специалисты рекомендуют использовать защиту от солнца примерно с конца марта и до октября. А летние месяцы – это пик, когда столь долгожданное солнце вредит нашей коже больше всего.

Консультант по косметике аптеки Benu МаритеТалбре напоминает, что в любую погоду мы находимся во власти солнечного излучения, а потому кожу необходимо защищать от риска возникновения рака кожи, пигментных пятен и от преждевременного старения.

„Ультрафиолетовое излучение также доходит до поверхности земли и через облака, так что можно получить солнечный ожог даже в тенистом месте“, — объясняет Талбре.

Рост заболеваемости раком кожи в последние десятилетия в значительной мере обусловлен воздействием УФ-излучения. Общепризнанным считается тот факт, что чрезмерное воздействие солнечных лучей - это первопричина пагубных последствий для кожи, глаз и иммунной системы. По данным ВОЗ, четыре из пяти случаев заболевания раком кожи можно было бы предупредить, поскольку вред от УФ-излучения по большей части предотвратим.

А предотвратить его в числе прочего помогают солнцезащитные средства – крема, спреи и т.д. Но крем крему рознь. Чтобы защита была полноценной и точно не навредила коже, стоит разобраться в том, на что обращать внимание при покупке средства.

Солнце есть везде

По словам Талбре, выбор солнцезащитного продукта согласно показателю SPF – т.е. фактора защиты кожи от солнца – зависит от состояния кожи и времени, проведенного на солнце.

„Я часто слышу, как женщины говорят, что они не подвергаются воздействию солнца - только когда идут на работу и с работы. Или же говорят, что не загорают, а работают в саду. Но солнце светит одинаково и на пляже, и в городе“, — говорит Талбре.