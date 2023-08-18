Это заразно? Два распространенных мифа о раке, которым нельзя верить(3)
Есть два популярных заблуждения про рак: онкологические заболевания заразны, а химиотерапия — заговор фармкомпаний. Эти утверждения ложны, но довольно широко распространены в обществе, пишет Delfi Life.
Я уже пять лет пишу об онкологических заболеваниях, ежедневно общаюсь с онкологическими пациентами и постоянно изучаю медицинскую литературу про лечение рака. Поэтому я испытываю огромное изумление, когда встречаю людей, верящих в мифы о раке, которые приводят к онкофобии.
Осторожно, заразно!
Марк Бернес, узнав о четвертой неизлечимой стадии рака у своей жены Паолы Линецкой, разделил свою жилплощадь на две части – одну для себя, другую – для умирающей жены. Вывод о вирусной и заразной природе рака он сделал после того, когда от болезни умер его отец, а потом и его сестра, которая ухаживала за отцом. Паола умерла через два месяца после постановки диагноза, и за все это время Бернес ни разу не зашел к ней в комнату и не пообщался с умирающей женой. Это невероятно жестокое проявление онкофобии. Это произошло в 60-х годах прошлого века. Разве подобное может повториться сейчас, спустя почти 70 лет? Марк Бернес пережил свою первую жену на 13 лет и умер от неоперабельного рака легких. Его вторая жена провела с ним перед смертью все последние дни, часы и минуты и не заразилась.
Я знаю женщину с четвертой стадией рака, от которой отвернулись ее родственники. Она очень боялась умереть в одиночестве. Почему семья оставила ее один на один с тяжелой болезнью? Возможно, они боялись заразиться? Сейчас женщина проходит паллиативное лечение, и у нее появились новые друзья, которые ее поддерживают.
Недавно молодая женщина с раком груди рассказала мне о том, что ее друзья перестали приглашать ее на совместные праздники. Ей показалось, что они боятся с ней встречаться. Почему? Боятся заразиться? Теперь она вылечилась, прекрасно выглядит и каждый день проводит с другими людьми, а не с избегавшими ее друзьями.
Заговор фармкомпаний
Второй популярный миф: дорогостоящая химиотерапия – это заговор фармкомпаний, которая не лечит, а медленно убивает.
Недавно мне рассказали, что одна молодая женщина с раком груди отказывается от химиотерапии, боясь потерять хорошую физическую форму и возможность зарабатывать деньги. Врачи прооперировали ее и рекомендуют послеоперационную химиотерапию, чтобы уничтожить единичные раковые клетки, которые невозможно удалить хирургически. Пациентка не хочет проходить лечение, думая, что это полностью лишит ее сил. Действительно, на первых стадиях рака груди, когда болезнь не распространилась в другие органы, можно сделать операцию по удалению опухоли и на этом закончить. Но если опухолевые клетки попали в лимфатические узлы, то без лечения химиопрепаратами, рак вернется. Химиотерапия действительно малоприятная процедура, но только так можно вылечиться от рака на определенной стадии и с конкретным диагнозом.
В свое время Стив Джобс отказался от методов традиционной медицины, когда у него обнаружили рак поджелудочной железы. Он пытался справится с болезнью нетрадиционными способами, но, к сожалению, неудачно. В итоге ему пришлось обратиться к врачам, но к тому времени опухоль настолько разрослась и дала метастазы, что вылечится от рака было почти невозможно. Спасти Стива Джобса не удалось.
Рак – это сложная болезнь с непростым лечением. Но именно лечение помогает людям победить рак. Не верьте мифам и не бойтесь! Верьте в свое выздоровление, ведь такой настрой, по словам врачей, способен творить чудеса.