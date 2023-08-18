Это заразно? Два распространенных мифа о раке, которым нельзя верить

Я уже пять лет пишу об онкологических заболеваниях, ежедневно общаюсь с онкологическими пациентами и постоянно изучаю медицинскую литературу про лечение рака. Поэтому я испытываю огромное изумление, когда встречаю людей, верящих в мифы о раке, которые приводят к онкофобии.

Осторожно, заразно!

Марк Бернес, узнав о четвертой неизлечимой стадии рака у своей жены Паолы Линецкой, разделил свою жилплощадь на две части – одну для себя, другую – для умирающей жены. Вывод о вирусной и заразной природе рака он сделал после того, когда от болезни умер его отец, а потом и его сестра, которая ухаживала за отцом. Паола умерла через два месяца после постановки диагноза, и за все это время Бернес ни разу не зашел к ней в комнату и не пообщался с умирающей женой. Это невероятно жестокое проявление онкофобии. Это произошло в 60-х годах прошлого века. Разве подобное может повториться сейчас, спустя почти 70 лет? Марк Бернес пережил свою первую жену на 13 лет и умер от неоперабельного рака легких. Его вторая жена провела с ним перед смертью все последние дни, часы и минуты и не заразилась.

Я знаю женщину с четвертой стадией рака, от которой отвернулись ее родственники. Она очень боялась умереть в одиночестве. Почему семья оставила ее один на один с тяжелой болезнью? Возможно, они боялись заразиться? Сейчас женщина проходит паллиативное лечение, и у нее появились новые друзья, которые ее поддерживают.

Недавно молодая женщина с раком груди рассказала мне о том, что ее друзья перестали приглашать ее на совместные праздники. Ей показалось, что они боятся с ней встречаться. Почему? Боятся заразиться? Теперь она вылечилась, прекрасно выглядит и каждый день проводит с другими людьми, а не с избегавшими ее друзьями.

Заговор фармкомпаний

Второй популярный миф: дорогостоящая химиотерапия – это заговор фармкомпаний, которая не лечит, а медленно убивает.