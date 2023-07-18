Чаще всего нам не хватает витаминов группы С и В: как поддерживать правильный уровень витаминов и минералов?
В целом организм получает необходимые микро- и макроэлементы, а также витамины при здоровом и разнообразном питании, но, например, однообразный стол или продолжительная болезнь могут нарушить баланс необходимых веществ в организме. Аптекарь делится советами о том, как поддерживать правильный уровень витаминов и минералов, а также обращает внимание на то, за уровнем каких витаминов стоит наблюдать.
По словам провизора тартуской аптеки Sõbra Benu Астрид Оолберг, человеческий организм постоянно обновляется. „Клетки в нашем организме стареют и при этом постоянно создаются новые. Строительный материал – то есть различные микро- и макроэлементы, витамины и микроэлементы, необходимые нам для функционирования организма – мы получаем из пищи. Кроме того, наше тело достаточно умно, чтобы самостоятельно вырабатывать недостающие вещества, когда это необходимо“, — объясняет Оолберг и подчеркивает, что если ежедневно есть разнообразную и здоровую пищу, то у организма не возникнет проблем с получением необходимых веществ.
К сожалению, привычки и образ жизни у людей самые разные, и довольно часто получается так, что питание человека довольно однообразно и ему может не хватать каких-то питательных веществ, витаминов или микроэлементов. „Также определенные формы питания – например, веганство – могут вызывать дефицит некоторых витаминов. Например, у веганов чаще наблюдается дефицит витамина B12, что, в свою очередь, может повлиять на метаболизм железа и привести к снижению уровня гемоглобина. Также может случиться так, что потребление только одного витамина из группы В может привести к снижению уровня другого витамина из той же группы“, — приводит пример фармацевт. Она подчеркивает, что увеличение доли обработанных пищевых продуктов в свою очередь способствует нехватке витаминов группы В. „Добавление подкисленных или ферментированных продуктов помогает разнообразить пищевой стол“, — советует Оолберг.
Витамин С важно получать из пищи ежедневно
Организм человека не хранит водорастворимый витамин С в больших количествах, и поэтому, по словам аптекаря, важно ежедневно употреблять этот витамин. „Лучший способ получить витамин С — это есть свежие фрукты и овощи. Важно знать, что содержание витамина С снижается при длительном хранении этих продуктов, особенно зимой. Поэтому в холодное время года может быть полезно дополнительно принимать витамин С“, — делится советами Оолберг, напоминая, что помимо ослабления иммунитета дефицит витамина С может проявляться еще и кровоточивостью десен. Фармацевт также предостерегает от передозировки витамина С, так как чрезмерное потребление этого витамина может вызвать диарею.
Анализ крови показывает наиболее точную картину потребности в витаминах
Просто так провизор не рекомендует начинать какой-либо витаминный курс, ведь чрезмерное употребление витаминов может принести больше вреда, чем пользы. „Например, витамин А важен для зрения, роста и развития организма, но в чрезмерных количествах он может повредить печень, т.е. он гепатотоксичен“, — приводит пример Оолберг.
По словам аптекаря, самый надежный способ выявить нехватку витаминов и минералов в организме — это сдача анализа крови, который и показывает уровень различных витаминов и минералов в крови.
„Если действительно есть необходимость принимать больше витаминов – например, после тяжелой или длительной изнурительной болезни, то после курса витаминов самочувствие может значительно улучшиться всего за 2-3 недели“, — говорит фармацевт.
Так как разные витамины усваиваются в организме по-разному, а, значит, и руководства по их применению также отличаются, то обязательно стоит проконсультироваться с фармацевтом, который может поделиться рекомендациями и, например, подсказать, с какими продуктами питания данные витамины стоит принимать.