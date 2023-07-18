Чаще всего нам не хватает витаминов группы С и В: как поддерживать правильный уровень витаминов и минералов?

По словам провизора тартуской аптеки Sõbra Benu Астрид Оолберг, человеческий организм постоянно обновляется. „Клетки в нашем организме стареют и при этом постоянно создаются новые. Строительный материал – то есть различные микро- и макроэлементы, витамины и микроэлементы, необходимые нам для функционирования организма – мы получаем из пищи. Кроме того, наше тело достаточно умно, чтобы самостоятельно вырабатывать недостающие вещества, когда это необходимо“, — объясняет Оолберг и подчеркивает, что если ежедневно есть разнообразную и здоровую пищу, то у организма не возникнет проблем с получением необходимых веществ.



К сожалению, привычки и образ жизни у людей самые разные, и довольно часто получается так, что питание человека довольно однообразно и ему может не хватать каких-то питательных веществ, витаминов или микроэлементов. „Также определенные формы питания – например, веганство – могут вызывать дефицит некоторых витаминов. Например, у веганов чаще наблюдается дефицит витамина B12, что, в свою очередь, может повлиять на метаболизм железа и привести к снижению уровня гемоглобина. Также может случиться так, что потребление только одного витамина из группы В может привести к снижению уровня другого витамина из той же группы“, — приводит пример фармацевт. Она подчеркивает, что увеличение доли обработанных пищевых продуктов в свою очередь способствует нехватке витаминов группы В. „Добавление подкисленных или ферментированных продуктов помогает разнообразить пищевой стол“, — советует Оолберг.



Витамин С важно получать из пищи ежедневно

