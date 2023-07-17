Осторожно! Астролог предупреждает: конфликты могут обостриться, романтические отношения лучше не начинать

17 июля - новолуние в эмоциональном знаке Рака. Наверное многие заметили, что последние пару дней нас пробивало на откровения, мы были более чувствительны и в то же время ранимы. Будьте искренне с собой, уважайте свои чувства и эмоции, не стоит от них прятаться.

Проживая эмоции, какими бы страшными и больными они не казались, мы становимся целостнее. Я много лет работала с телесными практиками и знаю, что любая самая негативная душераздирающая эмоция приживается быстро, но если мы впадаем в состояние, где эмоция берет над нами контроль днями и месяцами, иногда годами, то это уже не проживание эмоций, а самоистязание, саморазрушение. Поэтому в этот месяц, когда Солнце находится в чувствительном домашнем созвездии Рака я предлагаю всем посмотреть на свои эмоции и как вы их проявляете.

С 18 по 31 Луна растет и это отличное время для всех видов дел, где мы хотим роста и расширения.

17 июля - переход Солнца в знак Рака. Вопросы связанные с различными социальными программами станут более актуальными на повестке дня. Мы можем чувствовать себя мягкими и более ранимыми, сентиментальными, нам станет легче ставить потребности других впереди своих собственных. Сила такого положения - брать ответственность за тех, кто не в силах сделать это за себя. Можно направить солнечную энергию на обустройство дома, создание уюта, провести время с семьей, особенно с мамой.

20, 21, 22 июля - довольно сложное положение, Марс находится напротив Сатурна, и эта комбинация может провоцировать ожесточение имеющихся конфликтов. Также Солнце встанет напротив самой дальней планеты Плутон. Астрологи пока еще мало знают о влиянии Плутона, некоторые ведические астрологи начинают использовать транс-сатурнианские планеты, и приписывают ей качества Марса. Поэтому эти дни и ближайшее время я вижу как не очень позитивные с точки зрения уже имеющихся конфликтов. В эти же дни утром на заре легче всего увидеть Меркурий и Венеру на восточном горизонте.