Осторожно! Астролог предупреждает: конфликты могут обостриться, романтические отношения лучше не начинать(3)
Давайте посмотрим, что происходит на небе и что нас ожидает в конце июля. Для любителей астрономии конец июля прекрасное время - все планеты можно увидеть в ночное время даже невооруженным глазом, пишет астролог Ирина Варнес.
17 июля - новолуние в эмоциональном знаке Рака. Наверное многие заметили, что последние пару дней нас пробивало на откровения, мы были более чувствительны и в то же время ранимы. Будьте искренне с собой, уважайте свои чувства и эмоции, не стоит от них прятаться.
Проживая эмоции, какими бы страшными и больными они не казались, мы становимся целостнее. Я много лет работала с телесными практиками и знаю, что любая самая негативная душераздирающая эмоция приживается быстро, но если мы впадаем в состояние, где эмоция берет над нами контроль днями и месяцами, иногда годами, то это уже не проживание эмоций, а самоистязание, саморазрушение. Поэтому в этот месяц, когда Солнце находится в чувствительном домашнем созвездии Рака я предлагаю всем посмотреть на свои эмоции и как вы их проявляете.
С 18 по 31 Луна растет и это отличное время для всех видов дел, где мы хотим роста и расширения.
17 июля - переход Солнца в знак Рака. Вопросы связанные с различными социальными программами станут более актуальными на повестке дня. Мы можем чувствовать себя мягкими и более ранимыми, сентиментальными, нам станет легче ставить потребности других впереди своих собственных. Сила такого положения - брать ответственность за тех, кто не в силах сделать это за себя. Можно направить солнечную энергию на обустройство дома, создание уюта, провести время с семьей, особенно с мамой.
20, 21, 22 июля - довольно сложное положение, Марс находится напротив Сатурна, и эта комбинация может провоцировать ожесточение имеющихся конфликтов. Также Солнце встанет напротив самой дальней планеты Плутон. Астрологи пока еще мало знают о влиянии Плутона, некоторые ведические астрологи начинают использовать транс-сатурнианские планеты, и приписывают ей качества Марса. Поэтому эти дни и ближайшее время я вижу как не очень позитивные с точки зрения уже имеющихся конфликтов. В эти же дни утром на заре легче всего увидеть Меркурий и Венеру на восточном горизонте.
С 23 июля Венера начинает свое ретроградное движение в знаке Льва до 4 сентября, и уже через два дня Меркурий присоединяется к Венере и Марсу во Льве. Это может негативно влиять на все виды переговоров, всплывают наболевшие нерешенные вопросы, сложнее идти на компромисс. Также это не самое лучшее время для романтических отношений. Если вы начали определенный проект, то возможно, из за проблем в общении в эти дни могут возникать проблемы, не сдавайтесь, и двигайтесь вперед.
В отношении покупок лучше придерживаться принципа, а мне это действительно надо, или мне хочется поднять свою самооценку?
В это же время Юпитер, самая благоприятная планета в данное время (до дает не может дать самые позитивные плоды. Юпитер также символизирует как экономику, философию, так и социальную защищенность. Поэтому конфликты из-за идеологических, политических или религиозных взглядов принятие определенных социальных законов могут усилится. Юпитер движется медленно по зодиаку и это положение продлится до весны следующего года. С другой стороны такое положение обещает прорыв в медицине, изобретение новых лекарств от пока неизлечимых болезней, это хорошее время для лечения. С точки зрения экономики, это не лучшее время и скорей всего мы увидим экономический спад во многих странах. Будьте разумны с финансами.
24 июля - очень благополучный день, прекрасный день для всех начинаний.
25 июля - день неожиданных встреч, знакомств. В этот день дверь в подсознание открыта, обращайте внимание на сны и символы.
Желаю всем самых благоприятных транзитов!