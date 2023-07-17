Зачем платить больше? Экономьте и выигрывайте!

Обычная продуктовая корзина по более выгодной цене!

Нынешняя сложная экономическая ситуация заставляет все больше и больше людей пересматривать свои расходы на питание. Продукты чаще всего покупаются в продуктовом магазине, расположенном недалеко от дома или по дороге на работу, и, как правило, покупки в основном совершаются в одном магазине. Если вы хотите сократить расходы, вам также следует подумать о том, не будет ли аналогичная продуктовая корзина дешевле в другом магазине. Ценовая политика компании Maxima остается неизменной на протяжении 22 лет– предлагать более доступную по цене корзину, чем у конкурентов. Предлагая широкий ассортимент, который также включает альтернативные товары под собственной торговой маркой, которые значительно дешевле, чем известные бренды. Возможность выбирать между продуктами в разных ценовых диапазонах важна для того, чтобы люди могли получить продовольственную корзину по более выгодной для кошелька цене в соответствии со своими возможностями.

Зачем платить больше?

Если раньше в ассортименте Maxima было много зарубежной продукции, что позволяло предлагать более дешевую цену, то сегодня отечественный ассортимент вырос в несколько раз. Кто предпочитает отечественные мясные и молочные продукты, кто более дешевые зарубежные – выбор есть для каждого. Представление о том, что более низкие цены означают более низкое качество, устарело, потому что ассортимент один и тот же, и в конечном итоге покупатель „голосует ногами“. Сегодня экономия заключается в том, чтобы делать покупки там, где можно приобрести те же товары по более выгодной цене – зачем платить больше?

День рождения Maxima – цены, которые стоит отпраздновать!