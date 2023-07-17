Зачем платить больше? Экономьте и выигрывайте!
Хотите сэкономить на корзине покупок? Maxima уже 22 года предлагает жителям Эстонии более доступную по цене продуктовую корзину. Помимо еженедельных предложений, с 18.07 во всех магазинах Maxima вас ждут достойные празднования цены, приуроченные к кампании по случаю дня рождения.
Обычная продуктовая корзина по более выгодной цене!
Нынешняя сложная экономическая ситуация заставляет все больше и больше людей пересматривать свои расходы на питание. Продукты чаще всего покупаются в продуктовом магазине, расположенном недалеко от дома или по дороге на работу, и, как правило, покупки в основном совершаются в одном магазине. Если вы хотите сократить расходы, вам также следует подумать о том, не будет ли аналогичная продуктовая корзина дешевле в другом магазине. Ценовая политика компании Maxima остается неизменной на протяжении 22 лет– предлагать более доступную по цене корзину, чем у конкурентов. Предлагая широкий ассортимент, который также включает альтернативные товары под собственной торговой маркой, которые значительно дешевле, чем известные бренды. Возможность выбирать между продуктами в разных ценовых диапазонах важна для того, чтобы люди могли получить продовольственную корзину по более выгодной для кошелька цене в соответствии со своими возможностями.
Зачем платить больше?
Если раньше в ассортименте Maxima было много зарубежной продукции, что позволяло предлагать более дешевую цену, то сегодня отечественный ассортимент вырос в несколько раз. Кто предпочитает отечественные мясные и молочные продукты, кто более дешевые зарубежные – выбор есть для каждого. Представление о том, что более низкие цены означают более низкое качество, устарело, потому что ассортимент один и тот же, и в конечном итоге покупатель „голосует ногами“. Сегодня экономия заключается в том, чтобы делать покупки там, где можно приобрести те же товары по более выгодной цене – зачем платить больше?
День рождения Maxima – цены, которые стоит отпраздновать!
Кампания по случаю дня рождения пройдет с 18.07 по 31.07. В течение двух недель в магазинах Maxima будут действовать выгодные предложения на свежие овощи и фрукты, мясную, молочную и хлебобулочную продукцию. Кроме того, по карте Aitäh скидка на деликатесы собственной кухни Maxima, Meistrite Kvaliteet, составит -30% (скидка действует ограниченное время). Это прекрасная возможность попробовать рецепты, созданные поварами Maxima и приготовленные здесь, в Эстонии. Maxima использует как можно больше отечественного сырья при производстве своей продукции, которая завоевала сердца многих покупателей как кондитерской продукцией, так и готовыми блюдами.
Хотите получать все специальные предложения от Maxima и выиграть в цене? Лучший обзор всей местной и зарубежной продукции по хорошей цене вы можете найти в еженедельном каталоге для клиентов Maxima.