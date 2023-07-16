ВИДЕО | 3 эффективных упражнения от известного эстонского тренера для обретения летней формы





Вы можете тренироваться в любое время и в любом месте



По словам эксперта по технологиям Екатерины Мишиной, развитие технологий и особенно популярность смарт-часов в роли спортивных компаньонов выросла именно из-за интереса людей к собственному здоровью – ведь возможности для занятий спортом безграничны и большинство из них совершенно бесплатны. „Сегодня уже доступны такие часы, которые всего за одну минуту могут дать обзор всех основных показателей здоровья, и с помощью которых можно проверить и сравнить свое состояние, например, до и после тренировки“, — приводит она пример на основе смарт-часов Watch 4 Pro, которые отслеживают ЭКГ, частоту пульса, состояние дыхания, содержание кислорода в крови, температуру кожи, уровень стресса и артериальную эластичность.



И по словам Кийвикаса, он всегда носит смарт-часы на руке во время тренировок, и по возможности рекомендует носить их и своим подопечным на тренировках — каким бы видом спорта они ни занимались. „Таким образом, хорошо наблюдать, как тренировки и изменения образа жизни влияют на тело и самочувствие как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе“, — объясняет он и добавляет, что мы часто не можем критически оценить собственное самочувствие, но цифры и статистика данных тренировок или состоянии здоровья сразу же дают быструю и объективную оценку.



Как полагает Отть Кийвикас, нет реальных причин, по которым каждый не мог бы что-то сделать для своего здоровья. „Заниматься спортом можно в любое время и в любом месте. И в основном совершенно бесплатно. Вам просто нужно начинать неспеша и с умом, и не перегружать себя слишком много“, — говорит он.



Из таких упражнений, которые подходят почти всем, а также они эффективны при постоянных повторах, он выделяет три своих любимых: отжимания для укрепления трицепса (спиной к скамье для опоры), прыжки и отжимания для укрепления грудных мышц.



Сохраняйте постоянство и повышайте тонус



По словам Кийвикаса, эффект от каждого упражнения можно увидеть, если выполнять его систематически в течение длительного периода времени. „Результаты жима трицепса – или плечевой трехглавой мышцы, прыжков на ступеньках, жима грудных мышц – как визуальный эффект, так и большую силу в этих участках тела можно заметить, если эти упражнения выполнялись с постоянством – например, два-три раза в неделю в течение пары месяцев“, — объясняет он. Он также рекомендует увеличивать количество повторов, если упражнения становятся более легкими для выполнения. „Если сначала вы отжимались с упором на скамейке в парке, например, 10 раз, то попробуйте через некоторое время посмотреть, сможете ли вы сделать 20“, — предлагает Кийвикас.



Кроме того, три его любимых упражнения имеют ощутимое преимущество – они не требуют специального тренировочного оборудования. „Отжимания для укрепления трицепса можно делать даже на скамейке в парке, если поблизости нет тренажерного зала или спортзала на открытом воздухе. Прыжки по лестнице также можно делать практически на любой ближайшей лестнице в округе. А отжимания для укрепления грудных мышц можно также делать, просто опираясь на землю или на ту же скамейку в парке“, — объясняет Кийвикас и кратко показывает это в видеоролике.



Эксперт по технологиям Екатерина Мишина во время тренировок рекомендует использовать смарт-часы, чтобы следить за пульсом, нагрузкой, сожженными калориями, а также отслеживать, сколько времени продлилась тренировка. А после тренировки стоит обратить внимание на то, как восстанавливается пульс, и проверить, когда часы рекомендуют снова отправиться на тренировку и сколько перед этим необходимо отдохнуть.