4 правила интимной переписки, чтобы мужчина к вам привязался

Сохраняйте интригу

Секстинг не подразумевает момента, когда вы сели переписываться в конкретное время и ровно через час закончили. Так не работает. Чтобы подогреть интерес мужчины, попробуйте растянуть игру на весь день. Начните с горячих строк утром, это особенно круто действует на партнера, если вы не живете вместе, но при этом не переходите в „горячую“ фазу. Заигрывайте дерзко и при этом безобидно, уже ближе к ночи накаляйте разговор и разбавляйте фото/видео. Не давайте мужчине все и сразу.

Учитывайте момент

Когда мужчина находится на переговорах или же вы знаете, что он не в подходящем настроении, начинать интимную переписку не стоит, так вы вызовете противоположный эффект — мужчина не возбудиться, а будет крайне раздражен и дальнейшие игривые беседы всегда будут напоминать ему об этом. Не создавайте негативных ассоциаций. Подберите момент, когда партнер не отвлекается на другие дела, ведь вы помните, что мужчины однозадачные?

Не затягивайте с ответом

Одно из важнейших правил переписки — отвечать сразу, чтобы сохранить сексуальное напряжение. Для мужчины это очень важно, так как его стимуляция довольно быстро проходит. Чем дольше вы отвечаете, тем больше снижается градус. Подгадайте момент, когда вас никто не видит и не отвлекает, чтобы вы могли смело импровизировать.

Осуществляйте его желания

Конечно, при условии, что вы и сами не против. Ваша задача — удержать внимание мужчины, а для этого важно выяснить его желания. Задавайте ему побольше вопросов, но делайте это в игривой форме, чтобы не выглядеть эйчаром на собеседовании. Он обожает женщин в белье определенного цвета? Сыграйте на этом. Хочет конкретных ласк? Пообещайте ему их и расскажите, как вы собираетесь их исполнить. Мужчина будет в восторге.