Так ли полезно спать без белья: мнение эксперта

Женщины делятся на несколько типов — кто-то обожает симпатичное белье, которое надевают исключительно перед сном, а другие полностью отказываются от любой одежды, отправляясь в кровать. Можно много спорить относительно того, какой вред наносит такая привычка организму, ясно одно — серьезных проблемы вы точно не получите, а вот с плюсами все не так очевидно, поэтому мы собрали их в одном материале, опираясь на мнение экспертов.

Вы помогаете коже „отдышаться“

Наверное, один из самых главных плюсов сна без одежды — вашей коже ничто не мешает очищаться и „дышать“. Мы каждый день „упаковываемся“ в одежду, особенно страдают области в белье, так как постоянное трение и влажность приводят не только к раздражениям, но и способствуют размножению бактерий. Отказываясь от белья, вы помогаете коже в нежных местах прийти в себя после нагрузки за день.

Улучшается кровообращение

Хорошо, если вы всегда подбираете белье по размеру, но ведь бывает и так, что женщина покупает трусики на размер меньше, не слишком трезво оценивая свои параметры. В результате в течение дня, да и во сне, область в нижней части живота находится в пережатом состоянии. Кстати, то же происходит при постоянном ношении узких юбок и брюк. Хотя бы на ночь дайте своему телу больше свободы.

Вы снижаете уровень стресса

А вот этот пункт уже занимательнее. Как выяснили специалисты из крупного университета в США, сон без одежды помогает эффективнее бороться с бессонницей. Выяснилось, что человеку проще контролировать теплообмен без одежды, что помогает организму максимально расслабиться и, следовательно, погрузиться в здоровый сон. Берем на заметку.