Врач назвала 4 продукта, с которыми не усваивается гречка

Молоко

Употребление гречки с обычным молоком (не безлактозным) способно спровоцировать дискомфорт у некоторых людей. Первый продукт содержит лактозу, а второй — фитиновую кислоту, которая может затруднять усвоение сложного углевода. Это может вызвать желудочные боли, вздутие или диарею у людей, страдающих непереносимостью лактозы.

Яйца

Не всем может подойти комбинация гречки и яиц. Это связано с проблемами пищеварения белка яиц или с несовместимостью некоторых пищеварительных ферментов, которые необходимы для расщепления этих продуктов.

Черемша

Черемша (дикий лук) содержит органические соединения: они могут взаимодействовать с некоторыми компонентами гречки и приводить к снижению усвоения питательных веществ. Кроме того, продукт имеет интенсивный аромат, перекрывающий вкус крупы.

Чай

Употребление чая во время приёма гречки может затруднять усвоение содержащегося в ней железа. Напиток содержит танины, снижающие биодоступность микроэлемента.

Важно отметить, что эффекты непереносимости или плохого сочетания могут у всех различаться. Если вы замечаете какие-либо проблемы после употребления гречки с определёнными продуктами, рекомендуется обратиться к врачу или к диетологу для получения индивидуальных рекомендаций.

В чём польза гречки и кому стоит от неё отказаться

Гречка (или гречневая крупа) является питательным продуктом, который обладает несколькими полезными свойствами.

Вот некоторые из них:

богатый источник питательных веществ. В крупе множество нутриентов, включая белки, клетчатку, витамины группы В, магний, железо, фосфор и цинк;

безглютеновая альтернатива. Продукт не содержит глютена, поэтому она является отличной альтернативой для людей, страдающих целиакией (непереносимость белка злаков);

регулирует уровень сахара в крови. Гречка имеет низкий гликемический индекс, то есть не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом;