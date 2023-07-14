10 продуктов, которые нельзя сочетать, чтобы не набрать вес

Диетолог поспешили опровергнуть этот миф, объяснив, что любые овощи отлично сочетаются друг с другом. Но есть действительно небезопасные пары продуктов, которые влияют и на самочувствие, и на набор веса.

Яйца и мясо

Любимый многими завтрак, состоящий из яичницы и бекона или сосисок, — настоящее испытание для организма. Дело в том, что в этих продуктах много белка, который долго переваривается. Желудку приходится потрудиться, а вместо бодрости вы испытываете тяжесть в животе и сонливость. Диетологи советуют есть яйца с овощами, как и бекон.

Творог и кофе

Еще один полезный и питательный завтрак: творог заряжает энергией, помогает оставаться сытой, а еще в нем много кальция для сияющих волос, крепких ногтей и здоровой кожи. Но, если запить творог кофе, то вся польза кальция будет потеряна: кофеин разрушает этот полезный микроэлемент, а пищеварение в этом случае заметно ухудшается. Сделайте перерыв между бодрящим напитком и творожным завтраком.

Банан и молоко

Это сочетание обожают с детства: взбитые вместе банан и молоко превращаются в сладкий, питательный коктейль. Но ученые считают это сочетание весьма токсичным, в желудке оно выделяет вещества, мешающие пищеварению, приводящие к ощущению тяжести, слабости и болям в животе.

Мясо и углеводы

Да-да, паста с фаршем, картошка с обжаренным мясом, выпечка… все это вредит организму и сказывается на фигуре. Дело в том, что сочетание белка и углеводов заставляет желудок и кишечник работать слишком активно. Такой обед или ужин будет перевариваться слишком долго, вызывая слабость и призывая вас полежать после еды. Кроме того, жареное мясо и углеводный гарнир — настоящая калорийная бомба. Привычка ужинать так вскоре приведет к лишним сантиметрам на талии.

Гречка и молоко

Любимое с детства сочетание нравится многим и во взрослом возрасте. Но это вкусное блюдо почти бесполезно. Гречка богата железом, а молоко кальцием. Но эти микроэлементы нейтрализуют друг друга, в итоге во вкусном обеде почти не остается ничего полезного.

А если в гречку с молоком вы привыкли добавлять мед или сахар, то блюдо становится еще и излишне калорийным.