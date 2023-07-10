ФОТО | В лесу на Штромке еще никогда не было так стильно! В Таллинне прошел модный ужин под открытым небом

Ужин был организован стилистом и вдохновителем проекта Cultura.Moda Катериной Чекан. Целью этого проекта является возможность окунуться в мир роскоши и стать частью прекрасного fashion-комьюнити. На этом гедонистическом ужине, окруженным изумительной сервировкой, природой, восхитительными цветочными композициями и необычными сочетаниями блюд и сервировки - во всем звучала тема винтажа.

Катерина рассказывает, что винтажная одежда, антиквариат и вторичное использование вещей становятся все более популярными. Винтаж уже стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и даже завоевал свое место на красных ковровых дорожках. Сегодня винтаж можно смело назвать ведущим трендом в мире моды.

Концепция мероприятия полностью пропитана атмосферой винтажа: столы были украшены исключительно винтажной посудой, тщательно отобранной и согласованной в едином стиле. Важной частью дресс-кода Gala-ужина стало присутствие одного винтажного элемента в одежде или аксессуаре. А хайлайтом вечера стала лекция, посвященная ценным винтажным предметам одежды конца XX и начала XXI века.

Лектором мероприятия стала великолепная Камила Кучикова - основательница ресейл-проекта „Архивист“ и преподаватель в ЕКА. Камила показала гостям самые ценные экземпляры из своего магазина, раскрывая их истинную ценность и значение в мире винтажа.

Это мероприятие, пропитанное гедонизмом, эстетикой и прекрасными мелочами, кажется, зарядило нас энергией и вдохновением, подарив нам силы для творчества в оставшуюся часть лета. Смотрите, как это выглядело!