Привычки, которые „отталкивают“ от вас деньги — не делайте так

Вы меняетесь вещами с друзьями

Часто бывает так, что срочно нужна вещь на мероприятие, однако купить вы не успеваете, а потому на помощь приходит лучшая подруга. В этом ничего страшного. Проблема возникает в том случае, если вы на постоянной основе берете вещи своих знакомых и друзей и оставляете у себя. Таким образом вы копите энергию чужих людей, а вот насколько она позитивная — здесь большой вопрос.

Вы перекладываете ответственность

Привычка жаловаться на обстоятельства — еще одна причина, почему деньги не текут к вам в руки. Вы и только вы способны изменить свою жизнь, причем в любых условиях. Когда вы начинаете жаловаться, вы моментально перекрываете путь энергии, которая бы вас подпитывала и заряжала на новые свершения. Так что берем ответственность в свои руки.

Вы не делитесь

Естественно, не стоит отдавать последнее и бесконечно помогать знакомым, для которых жизнь в долг — нормальное состояние. Но как утверждают эксперты, чтобы притянуть материальный успех, необходимо перестать бояться расстаться с деньгами. Когда вы спокойно отдаете деньги в ситуации, где они невероятно пригодятся, вы добавляете себе плюсов в свое энергетическое поле. Деньги могут начать появляться совершенно внезапно, наверняка вам знакома такая ситуация.

Вы рассказываете о своем благосостоянии

В общении с друзьями и родными так или иначе всплывает денежная тема, от этого никуда не деться. При этом вас никто не заставляет вдаваться в подробности. Эксперты уверены, что чем больше вы посвящаете людей в состояние своего кошелька, тем больше истощается ваше энергетическое поле, связанное с приходом денег в вашу жизнь. Деньги любят только тех, кто знает им цену и знает, что молчание часто — золото. В прямом смысле.