Факты о сексе после родов, о которых вам не расскажут

И нет, дело не в болезненных ощущениях, хотя и такое может быть. Гормональный фон остается неустойчивым, на его относительное восстановление требуется довольно много времени, так как организм начинает выполнять функции, которые были ранее недоступны, например, кормление грудью. Помимо этого на женщину накладывается невероятный стресс от таких резких перемен, что и приводит к тому, что во время оргазма ее может „накрыть“ и тем самым она здорово пугает мужчину.

Женщина может разрыдаться во время секса

И нет, дело не в болезненных ощущениях, хотя и такое может быть. Гормональный фон остается неустойчивым, на его относительное восстановление требуется довольно много времени, так как организм начинает выполнять функции, которые были ранее недоступны, например, кормление грудью. Помимо этого на женщину накладывается невероятный стресс от таких резких перемен, что и приводит к тому, что во время оргазма ее может „накрыть“ и тем самым она здорово пугает мужчину.

Возвращение в секс может затянуться

Часто женщинам дают рекомендации по вхождению в половую жизнь еще на этапе выписки и пара ответственно ждет, когда пройдут эти шесть-восемь недель до относительного восстановления. Однако в реальности каждый организм индивидуален — кто-то не слишком хорошо себя чувствует и через два месяца после родов, а кто-то уже через пару недель после выписки готов на новые свершения. Ориентируйтесь только на свое состояние и не делайте то, что доставляет вам дискомфорт, даже если мужчина настаивает.

Ребенок может „вмешаться“

Нужно время, чтобы полностью осознать, насколько поменялась ваша жизнь с появлением нового члена семьи. Теперь львиная доля времени будет уходить исключительно на маленького человечка. Кстати, даже во время секса поздней ночью ребенок может закатить истерику в самый ответственный момент, а потому с беззаботным сексом на какое-то время стоит попрощаться. Тяжелее всего этот факт принимают именно мужчины.