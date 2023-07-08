Либидо, ау! 6 причин, почему вам не хочется секса

Иногда женщины винят себя в том, что их либидо заметно снизилось. Но на сексуальное желание влияют сразу несколько факторов, а, обнаружив причину, можно с ней справиться.

Повторяющийся сценарий

Во многом супружеская жизнь строится на ритуалах и привычных действиях, это дает ощущение стабильности, снижает тревожность, помогает чувствовать опору. Но, когда дело идет о сексе, повторяющийся сценарий может заметно снизить либидо. Мозг уже не воспринимает близость, как что-то трепетное и эмоциональное, а значит, и ждать интима не стоит.

Попробуйте разнообразить сексуальные сценарии, сменив время, место, позы, которые вы используете.

Гормональный сбой

Сексуальное желание контролируется гормональным фоном, поэтому, если организм работает неправильно, либидо часто снижается. Поэтому так важно регулярно проходить обследования и сдавать анализы: во время болезни желание близости стремится к нулю.

Прием препаратов

Антидепрессанты, противозачаточные и некоторые другие лекарства, согласно исследованиям, значительно снижают либидо. Стоит просто подождать, когда период лечения закончится.

Напряжение в отношениях

Когда в паре накопилось множество претензий, любой разговор заканчивается ссорой, а нежность и трепет давно пропали, сексуальная жизнь неизбежно тоже сходит на нет. Не нужно пытаться восстановить либидо, гораздо важнее, понять, что происходит с вашими отношениями, можно ли их восстановить, вернув тепло и взаимное уважение.

Недовольство собой

Часто сексологи говорят: для того, чтобы получать удовольствие от интима, нужно захотеть себя. Только так можно расслабиться, не думать о том, достаточно хорошо ли выглядишь и что думает сейчас партнер. Иногда эта уверенность пропадает, если тело изменилось после родов или вы просто поправились, похудели. Психологи рекомендуют упражнения и практики по принятию себя в любом весе, а вместе с уверенностью вернется и либидо

Большая ответственность