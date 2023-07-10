Давайте есть больше рыбы – быстрый и простой рецепт приготовления дорады!

Согласно государственным рекомендациям, мы должны есть рыбу 2-3 раза в неделю, в том числе употреблять меньше необработанной рыбы и есть меньше соленых и копченых рыбных продуктов. Рыба является очень важным источником белков и полезных жиров, помимо всем известных омега-3 жирных кислот, рыба содержит и много витаминов группы D, A и B, а также минералов, таких как калий, селен и кальций. Пищевые привычки закладываются дома, поэтому важно кормить детей достаточным количеством рыбы, чтобы у них сформировалось положительное отношение к рыбе и желание ее попробовать.

Запланируйте на этой неделе несколько рыбных блюд в меню, потому что, если рыбу можно купить так легко и по доступной цене, этой возможностью необходимо обязательно воспользоваться. Кроме того, вы также окажете услугу своему здоровью. Ниже приведен простой и быстрый рецепт, который вы можете попробовать.

Запеченная дорада

Вам понадобится (количество рассчитайте исходя из размера вашей семьи):

· Дорада

· Свежий картофель

· Укроп

· Листовая петрушка

· Помидор

· Огурец

· Оливковое масло

· Сливочное масло

· Соль

· Сахар (немного, для усиления вкуса)

· Лимон

· Перец

Приготовление:

· Вымойте рыбу и высушите бумажным полотенцем

· Сделайте несколько надрезов в верхней части рыбы

· Смешайте порубленные укроп, петрушку, оливковое масло, соль, сахар, перец и лимонный сок

· Нанесите смесь или смажьте кисточкой внутреннюю часть рыбы и надрезы

· Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-45 минут

· Подавать со свежим картофелем и салатом из помидоров и огурцов