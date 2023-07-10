Давайте есть больше рыбы – быстрый и простой рецепт приготовления дорады!
Жители Эстонии отдают предпочтение мясу, поэтому мы едим меньше рыбы, чем рекомендуется. Maxima делает свежую рыбу доступнее для людей, предлагая в магазинах XX и XXX морепродукты прямо с европейских рыбных рынков. В период с 5.07 по 10.07.23 в магазинах Maxima XX и XXX можно найти морепродукты по супервыгодным ценам, поэтому на этой неделе обязательно запланируйте несколько блюд из морепродуктов в своем меню.
Согласно государственным рекомендациям, мы должны есть рыбу 2-3 раза в неделю, в том числе употреблять меньше необработанной рыбы и есть меньше соленых и копченых рыбных продуктов. Рыба является очень важным источником белков и полезных жиров, помимо всем известных омега-3 жирных кислот, рыба содержит и много витаминов группы D, A и B, а также минералов, таких как калий, селен и кальций. Пищевые привычки закладываются дома, поэтому важно кормить детей достаточным количеством рыбы, чтобы у них сформировалось положительное отношение к рыбе и желание ее попробовать.
Запланируйте на этой неделе несколько рыбных блюд в меню, потому что, если рыбу можно купить так легко и по доступной цене, этой возможностью необходимо обязательно воспользоваться. Кроме того, вы также окажете услугу своему здоровью. Ниже приведен простой и быстрый рецепт, который вы можете попробовать.
Запеченная дорада
Вам понадобится (количество рассчитайте исходя из размера вашей семьи):
· Дорада
· Свежий картофель
· Укроп
· Листовая петрушка
· Помидор
· Огурец
· Оливковое масло
· Сливочное масло
· Соль
· Сахар (немного, для усиления вкуса)
· Лимон
· Перец
Приготовление:
· Вымойте рыбу и высушите бумажным полотенцем
· Сделайте несколько надрезов в верхней части рыбы
· Смешайте порубленные укроп, петрушку, оливковое масло, соль, сахар, перец и лимонный сок
· Нанесите смесь или смажьте кисточкой внутреннюю часть рыбы и надрезы
· Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-45 минут
· Подавать со свежим картофелем и салатом из помидоров и огурцов
В ассортименте магазинов Maxima XX и XXX также есть охлажденная рыба и другие морепродукты, которые мы рекомендуем обязательно попробовать. В крупных магазинах рыбу можно купить на прилавке свежих продуктов, а в небольших магазинах, где нет такого прилавка, можно купить свежую рыбу в вакуумной упаковке. Продукция надежна, поскольку мы получаем свежую рыбу непосредственно с европейских рыбных рынков, проверяем качество продукции на месте, затем упаковываем и отправляем в небольшие магазины. Таким образом, мы можем гарантировать свежесть и максимально возможное качество продукции. Порадуйте свой организм и включите в свой рацион больше рыбы!
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