ФОТО | Гости собрались во дворце Кадриорг на яркий прием в честь Бала цветов, который пройдет в новом месте

Бал цветов - это симбиоз искусства, хорошей музыки и цветочной феерии. В этом году мероприятие будет длиться 3,5 часа, а каждому зрителю будет гарантировано сидячее место в парке Кадриорг.

В ходе него пройдет конкурс дизайнерских нарядов, созданных из живых цветов, и концерт. В конкурсе примут участие мастера своего дела со всей Европы, которые создадут свои произведения прямо там за 8 часов до начала конкурса. Работы оцениваются по четырем категориям: красочность, художественное решение, сценический эффект и техника выполнения.

В жюри конкурса входят владельцы салона Shishi Март Хабер и Тайво Пиллер, флорист Ахти Лира, светская львица и ведущая Ану Саагим, актриса Мерле Пальмисте, скульптор Тауно Кангро и другие.

Билеты на мероприятие можно приобрести в Piletilevi.

Смотрите, как прошел праздничный обед в дворце Кадриорг в преддверии Бала цветов!