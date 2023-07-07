ФОТО | Гости собрались во дворце Кадриорг на яркий прием в честь Бала цветов, который пройдет в новом месте(5)
23 июля в Таллинне снова пройдет самое яркое и благоухающее событие лета - легендарный Бал цветов. Однако в этом году буйство красок мы будем наблюдать не на Руташной площади, а в Кадриорге.
Бал цветов - это симбиоз искусства, хорошей музыки и цветочной феерии. В этом году мероприятие будет длиться 3,5 часа, а каждому зрителю будет гарантировано сидячее место в парке Кадриорг.
В ходе него пройдет конкурс дизайнерских нарядов, созданных из живых цветов, и концерт. В конкурсе примут участие мастера своего дела со всей Европы, которые создадут свои произведения прямо там за 8 часов до начала конкурса. Работы оцениваются по четырем категориям: красочность, художественное решение, сценический эффект и техника выполнения.
В жюри конкурса входят владельцы салона Shishi Март Хабер и Тайво Пиллер, флорист Ахти Лира, светская львица и ведущая Ану Саагим, актриса Мерле Пальмисте, скульптор Тауно Кангро и другие.
Билеты на мероприятие можно приобрести в Piletilevi.
Смотрите, как прошел праздничный обед в дворце Кадриорг в преддверии Бала цветов!