Все было не так. Ученые выяснили, кто из наших предков занимался охотой - женщины или мужчины

Ранее считалось, что мужчины в каменном веке преимущественно занимались охотой, в то время как женщины занимались собирательством и в лучшем случае использовали силки для ловли мелкой дичи. Однако новые исследования показали, что это представление является неверным. Например, были обнаружены женские останки, находившиеся рядом с оружием, предназначенным для охоты на крупных животных. Согласно некоторым оценкам, до половины охотников в доисторической Америке на самом деле были женщинами.

Однако возможно ли, что время, когда женщины могли участвовать в охоте или даже в войне наравне с мужчинами, осталось в прошлом? Для ответа на этот вопрос исследователи из Тихоокеанского университета в Сиэтле (США) проанализировали этнографические данные за последние 100 лет, относящиеся к 63 сообществам охотников-собирателей. Их исследование охватывает общины из разных частей мира — Южной и Северной Америки, Африки, Австралии и Юго-Восточной Азии. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One.

Исследователи выяснили, что в 79% из анализируемых общин женщины занимаются охотой. Более 70% этих случаев являются преднамеренными охотами, а не случайными событиями, связанными с выполнением других работ. Интересно, что женщины не стремятся добывать мелкую дичь, а, напротив, большую часть их добычи составляют средние или даже крупные животные.

Кроме того, было обнаружено, что женщины активно участвуют в обучении охотничьим навыкам и часто используют более разнообразное оружие и стратегии охоты по сравнению с мужчинами. Данные исследования говорят о том, что во многих современных сообществах охотников-собирателей женщины становятся опытными охотницами. Это подтверждает выводы археологов о необходимости пересмотра устоявшейся парадигмы „мужчины-охотники и женщины-собиратели“. Кроме того, требуется повторный анализ изученных ранее палеолитических захоронений охотников, так как обычно, обнаруживая оружие в могиле, предполагают, что похороненное лицо является мужчиной.