Диетолог рассказал, кому нельзя есть малину

Такое мнение в беседе с „Вечерней Москвой“ высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Полезные свойства малины

По ее словам, у малины есть много полезных свойств.

— Малина — многокостянка, обладающая низкой калорийностью (41 ккал на 100 граммов). Она богата витамином С, а также такими биоактивными соединениями, как кверцетин, кофейная, хлорогеновая, эллаговая и галловая кислоты, пектины, — перечислила собеседница „ВМ“.

Малина обладает лечебными свойствами, она используется как потогонное, мочегонное и противовоспалительное средство, поэтому известна в народной медицине в качестве средства от простуды, отметила эксперт.

Норма малины в день

При этом не стоит злоупотреблять малиной: максимальная безвредная для здоровья доза — 100–150 граммов в день, подчеркнула Русакова.

Как выбрать ягоды

Как рассказала врач, можно без опасений срывать дикорастущую малину, и есть ее. Однако важно соблюсти несколько условий:

малина должна расти в экологически благоприятном районе, вдали от дорог и промышленных загрязнений;собирать ягоды нужно в чистую посуду, чистыми руками, с соблюдением всех санитарных норм;плоды должны быть без повреждений, гнили и плесени.

Кому не стоит есть малину

Тем не менее в некоторых случаях от употребления любой малины лучше отказаться, предупредила специалист.

— Не рекомендуется есть малину при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при колитах, диветикулитах, индивидуальной пищевой непереносимости. Гипотоникам можно употреблять малину с осторожностью, — порекомендовала Русакова.