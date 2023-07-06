Вернуть страсть: как разнообразить секс в браке

Считается, что страсть живет только первые годы брака, а потом постепенно утихает, наступает более спокойный период отношений. Казалось бы, чем еще порадовать любимого, когда вы в браке долгие годы: все позы выучены, места опробованы, книги перечитаны, пишет mail.ru.

Однако если вам хочется, чтобы между вами снова вспыхнули прежние чувства, попробуйте все-таки разнообразить интимную жизнь. Как это сделать, нам рассказала Екатерина Пылаева, создатель провокативного проекта про любовь к себе „Berezhnonaglo“ и автор тренингов о женской сексуальности.

Часто бывает так, что люди вступают в брак, идеализируя партнера, свои чувства к нему, и верят, что их ждет счастливое будущее, очаровательные дети и большой загородный дом. У россиян есть один поведенческий паттерн — пожить год-два с партнером и скрепить союз узами брака. За этот срок мужчина с женщиной успевают притереться друг к другу, привыкнуть к тому, что он не убирает за собой носки, а она забывает вытащить волосы из сливного отверстия в ванне.

Но привыкнуть к причудам друг друга — это одно, а создать прочную эмоциональную связь — совершенное иное. Когда подобной близости между людьми нет, им выносится негласный приговор — расставание. Но не во всех семьях его приводят в исполнение: многие жалеют потраченное время и силы на отношения. Им кажется, что в сердце еще теплятся искренние чувства, но это не так. И вот смертную скуку в своей паре они решают разбавить шумной вечеринкой под названием „свадьба“. Они стремятся созвать на пиршество всех родственников и разыграть перед ними любовную комедию, вместо того чтобы в загсе дать друг другу клятвы и блюсти их в течение всей семейной жизни.

„Больше никогда не вступлю в брак!“

„Я больше не выйду замуж“ или „Да чтоб я еще раз женился!“ — самые популярные изречения мужчин и женщин, вдоволь наигравшихся в семейную жизнь. Причем играли они ради пресловутого веселья, которое так и не получили в итоге. Вот и разочаровались.