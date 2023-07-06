Вернуть страсть: как разнообразить секс в браке(1)
У многих пар после двух-четырех лет брака интимная жизнь превращается в суррогат. Секс становится пресным, редким и обыденным, а супруги перестают и вовсе хотеть друг друга. По каким причинам из длительных отношений исчезает страсть и как поддерживать активную интимную жизнь в браке, рассказывает эксперт.
Считается, что страсть живет только первые годы брака, а потом постепенно утихает, наступает более спокойный период отношений. Казалось бы, чем еще порадовать любимого, когда вы в браке долгие годы: все позы выучены, места опробованы, книги перечитаны, пишет mail.ru.
Однако если вам хочется, чтобы между вами снова вспыхнули прежние чувства, попробуйте все-таки разнообразить интимную жизнь. Как это сделать, нам рассказала Екатерина Пылаева, создатель провокативного проекта про любовь к себе „Berezhnonaglo“ и автор тренингов о женской сексуальности.
Часто бывает так, что люди вступают в брак, идеализируя партнера, свои чувства к нему, и верят, что их ждет счастливое будущее, очаровательные дети и большой загородный дом. У россиян есть один поведенческий паттерн — пожить год-два с партнером и скрепить союз узами брака. За этот срок мужчина с женщиной успевают притереться друг к другу, привыкнуть к тому, что он не убирает за собой носки, а она забывает вытащить волосы из сливного отверстия в ванне.
Но привыкнуть к причудам друг друга — это одно, а создать прочную эмоциональную связь — совершенное иное. Когда подобной близости между людьми нет, им выносится негласный приговор — расставание. Но не во всех семьях его приводят в исполнение: многие жалеют потраченное время и силы на отношения. Им кажется, что в сердце еще теплятся искренние чувства, но это не так. И вот смертную скуку в своей паре они решают разбавить шумной вечеринкой под названием „свадьба“. Они стремятся созвать на пиршество всех родственников и разыграть перед ними любовную комедию, вместо того чтобы в загсе дать друг другу клятвы и блюсти их в течение всей семейной жизни.
„Больше никогда не вступлю в брак!“
„Я больше не выйду замуж“ или „Да чтоб я еще раз женился!“ — самые популярные изречения мужчин и женщин, вдоволь наигравшихся в семейную жизнь. Причем играли они ради пресловутого веселья, которое так и не получили в итоге. Вот и разочаровались.
А что? Расписались, обрадовали 90-летнюю бабушку Люду, маму Лену и еще с десяток родственников, а ответственность за свою будущую ячейку общества не взяли. Вот отсюда скучный секс и растет: мало кто рассказывает, как действительно нужно жить в браке, какие правила соблюдать и чего точно нельзя делать. К примеру, табу No 1 для женщины — играть роль заботливой мамочки для своего мужчины. Вытирать ему слюни, если тот испачкался во время еды, стирать трусы и натягивать шапку на его голову, чтобы не заболел. „А заболеешь, — лечить не буду!“ — говорят они точь-в-точь как их свекровь пару десятков лет назад.
Прежде всего брак — это отношения между мужчиной и женщиной. Заботливые, искренние, теплые. Но в наших реалиях подобное — сказка. И что в большинстве случаев партнеры делают в браке? Рожают ребенка примерно через полгода-год после свадьбы. Кстати, еще один поведенческий шаблон. И вот появляется первенец в паре. Женщина уходит в декрет, посвящает абсолютно все время младенцу, забывает о себе и о том, что ее тело принадлежит ей, а не ребенку. Она, как полагается, полностью окунается в роль матери, ей некогда уделить пару часов себе — набрать ванну, уложить волосы или сменить застиранный халат на новую пижаму.
Ночью женщина отправляет мужа спать в другую комнату, а сама ложится с малышом. Если квартира однокомнатная и отправить супруга некуда, новоиспеченная мама кладет ребенка на кровать буквально между собой и партнером. Так младенец становится преградой для интимной жизни молодых родителей. Со временем мужчина начинает видеть в своей жене кого угодно — мать, повара, уборщицу, но только не женщину. Не ту, которая когда-то вызывала пожар в его груди и брюках, — ее прекрасный образ останется у него в памяти. Откуда, по-вашему, тут возьмется секс? Страсть? Удовольствие? Оргазм?
Чуть позже эти „взрослые“ дяди и тети берут ипотеку, заводят большую собаку, переезжают в дом, но при этом эмоционально отдаляются друг от друга. И вроде как они похожи на среднестатистическую семью, но на деле никакой семьи нет. Сплошная иллюзия двух незрелых и не повзрослевших людей. Такое поведение обессмысливает то, ради чего брак изначально затевался, и только расширяет пропасть между супругами. А секс — он про близость, про соединение душ, тел и эмоций. В этом случае интимная жизнь превращается в пресную корку хлеба: женщина полностью погружается в материнство, а мужчина идет веселиться туда, где есть классный секс.
„И что теперь, не вступать в брак? Не строить семью?“
Стройте на здоровье и вашу крепкую любовь. Только делайте это не от скуки и желания разнообразить отношения, спасти их или удержать партнера штампом и будущим ребенком. Не бойтесь признаться прежде всего самим себе, что вы разлюбили друг друга и пора двигаться в разные стороны.
Счастливый брак исходит от сильной любви, избыточной. Когда вы залюбили себя до чертиков, а у вас еще целая тележка осталась, вот вы и делитесь ею с человеком. Тогда в вашей жизни будет и страстный секс, и оргазм, и эмоциональная близость.
Как разнообразить секс в длительных отношениях?
Не бояться своей похоти, не утрамбовывать ее вглубь своего мозга и не волноваться, что приличные девочки о „таком“ не фантазируют. Вам стоит лишь раз пригласить своего мужчину вместе посмотреть эротический фильм, пойти в секс-шоп, чтобы изучить ассортимент, а заодно и расширить свои грани дозволенного. Вы можете посетить выставку эротического искусства, сходить в музей секса, устроить совместную фотосессию в стиле „ню“ и повесить ваши самые горячие фото на видные места. Когда вы начнете легко относиться к непривычному, вы станете расслабляться. Страх, что ваши предпочтения осудят или посмеются над ними, уйдет. Вдруг окажется, что вы оба любите БДСМ или всегда мечтали повеселиться на секс-вечеринке?
Есть ли жизнь у брака, в котором пропал секс?
Если два человека хотят быть вместе, они будут так или иначе. Но насколько качественной будет эта жизнь? Будет ли на вашем лице кислая мина, на голове — грязный пучок, а у него слабая потенция? Или вы осознаете, что ваш брак только в ваших руках и только вы в силах все изменить. Стоит лишь начать с маленьких шагов. Выделяйте хотя бы 2-3 часа в неделю только на свои интересы или желания. Отправьте мужа выпить с друзьями в пабе, а сами сходите на расслабляющий массаж. В другой день договоритесь посвятить целый вечер друг другу, где вы будете делиться сокровенным, разговаривать о чем-то, кроме планов на следующий день, и заниматься сексом. Постепенно знакомьтесь с фантазиями друг друга, со своими тайными желаниями и желаниями партнера. Создавайте прочную эмоциональную связь, занимайтесь любовью и делитесь ею с миром. Будьте счастливы.