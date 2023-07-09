Как сделать так, чтобы мужу всегда хотелось идти домой: 9 золотых правил

Правило 2. Не ждите, что он догадается. Зачастую проблемы начинаются тогда, когда наши фантазии и ожидания начинают резко отличаться от действительности. Поясню: вы надеялись, что, возвращаясь с работы, ваш муж по пути купит вам цветы, но он этого не сделал. Что происходит дальше? Вот примерный сценарий, которым пользуются многие женщины.

Правило 1. Не забывайте, что вы теперь не одна. Сильнее всего отношение между людьми разрушает равнодушие, когда человек приходит домой, а его никто не встречает, ему никто не рад. Может быть, поэтому мужчины часто заводят собак: вот уж где искренность от ушей до кончика хвоста! Или любовниц...

Если выхода из сложной ситуации нет, не бойтесь развода. Зачем портить друг другу жизнь, трепать нервы или делать красивую мину при плохой игре, создавая на людях видимость, что у вас все в порядке? Если отношения разрушены, хуже от разрыва никому не станет.

А изменить и переделать в этом мире можно исключительно себя. И вот несколько советов, как это сделать. Все мы разные, и универсальных советов на эту тему не существует. Поэтому пойдем от противного.

Насколько показывает практика, с началом семейной жизни все разногласия и проблемы только усугубляются. Такой брак изначально имеет риск развалиться, и в большинстве случаев именно этим все и заканчивается. Поэтому самый главный совет: не спешите замуж. Научитесь принимать человека таким, какой он есть, со всеми его плюсами и минусами. Одно из двух.

Одна из самых больших ошибок со стороны женщин заключается в том, что многие считают: вот сейчас у нас с ним все плохо, но после свадьбы все изменится – я его переделаю. На чем основано это убеждение, непонятно. Не врите себе.

Выстраивание отношений с любимым человеком – это постоянная и кропотливая работа. Она требует терпения, такта и понимания. Печать в паспорте еще ничего не значит. Если он захочет уйти, никакая печать не остановит. А раз „замуж“ нужен нам, то и отношения выстраивать должна заинтересованная сторона.

Вы надулись и весь вечер обиженно сопите. Он некоторое время всячески пытается выяснить, что произошло. Вы в этот момент решили, что он должен сам догадаться, в чем его вина, поэтому говорить не будете. Он не догадывается. Вы ссоритесь. Вечер испорчен.

Правило 3. Не пытайтесь решать за него, как ему будет лучше. Он взрослый человек и как-то жил без вас все эти годы. Поэтому он имеет право самостоятельно решать, что надеть, куда пойти, с кем дружить, как относиться к своим родителям. Навязывая человеку свое решение, вы ущемляете его свободу. Никто этого не любит. Поэтому, принимая какое-то решение, задумайтесь: а ваша ли это проблема?

Правило 4. Не напрягайте. Есть категория женщин, которым, если что-то нужно, то это должно быть сделано вчера, ну в крайнем случае, сию секунду. При этом такой женщине абсолютно безразлично: устал ли человек, есть ли у него собственные планы на это время. Ей нужно! Все брось и делай! Некоторое время он даже будет терпеть, а потом наверняка взорвется, и вы получите серьезный скандал.

Правило 5. Не говорите под руку. Начинает мужчина гвоздь забивать – уйдите в другую комнату и не лезьте под руку с полезными советами и рекомендациями. Взялся посуду мыть – сидите тихонечко, а то еще вспомнит, что это не мужская работа. Переделаете потом в крайнем случае, если не понравится.

Правило 6. Не опускайтесь во время ссоры до оскорблений. Мириться все равно придется, а обида засядет где-то глубоко и при следующей ссоре себя обязательно проявит. Чем больше таких обид накопится, тем сложнее каждый раз будет мириться.

Правило 7. Не отказывайте мужу в сексе. Ведь он женился и для этого тоже. Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, нужно поговорить об этом с мужем и обратиться к врачу. Если же вы просто не получаете удовольствия от секса, почитайте что-нибудь по этому вопросу – сейчас масса литературы и статей на эту тему. Если не помогло, опять же – к доктору. Называется он сексопатолог и знает в этой области если не все, то очень много.

Правило 8. Не унижайте себя и любимого мужчину подозрительностью. Не нужно втихаря проверить карманы, смотреть сообщения в телефоне, лезть в электронную почту. Даже если никакого компромата в результате таких проверок не найдено, червячок сомнений душе остается: а вдруг он так спрятал, что я просто не нашла?

Правило 9. Любая проблема решается, если о ней разговаривать. В 99 % случаев это правило работает.