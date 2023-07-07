5 неочевидных ошибок, которые мешают сделать талию тонкой
Для начала немного анатомии: обхват средней части тела во многом зависит от гормональных особенностей организма. Скажем, те дамы, у которых в крови содержится много женских половых гормонов (особенно, эстрадиола), могут похвастаться тонкой талией. А те, у кого этих веществ в организме недостает, к числу таких счастливиц не относятся, пишет mail.ru.
Сделать талию тонкой будет непросто и тем, у кого сравнительно небольшое расстояние между нижними ребрами и тазом. Главное здесь — правильно распланировать рацион, режим занятий и не допускать распространенных ошибок.
Увлечение низкокалорийными диетами
Некоторые, стремясь сделать талию тонкой, следуют диетам, позволяющим употреблять меньше 1200 ккал в день. Это бессмысленно, считают эксперты. „Да, вы похудеете на низкокалорийной диете, но только за счет мышц, а не жира, который останется дрябло колыхаться на ваших боках“, — предупреждает Саша Браун, голливудская фитнес-модель и персональный тренер спорт клуба „Studio City Fitness Gym“ в Лос-Анджелесе. К тому же низкокалорийные диеты замедляют обмен веществ, и по их завершении вес, как правило, возвращается с „друзьями“.
Что делать? Отрегулировать питание. „Важно не только сбалансировать рацион, но и следить за порциями: растянутый желудок точно не сделает вашу талию тонкой“, — предупреждает Саша Браун. Совсем необязательно иметь под рукой весы или мерные чашки, определить нужный размер порций можно с помощью ладоней. „Ваш обед может выглядеть примерно так: объем овощей должен быть как два ваших кулака, животного белка — как ваша ладонь, не учитывая пальцев. Все остальное — злаки, бобовые, фрукты, молочные продукты. — не больше одного кулака“, — советует эксперт.
На пути к тонкой талии не помешает отказаться не только от сладостей и жирной пищи, но и сократить количество фруктов. Несмотря на изобилие витаминов в них, фрукты также имеют высокий гликемический индекс. А чем он выше, тем больше шанс отложения жиров в средней части тела.
Длительные кардиотренировки
Стать стройнее без аэробной нагрузки не получится. Как и не получится сделать талию тонкой, подолгу занимаясь этими видами активности: кардиотренировки (бег, аэробика, быстрая ходьба или занятия на эллипсном тренажере), длящиеся больше 50 минут, не избавят ваши бока от жировой прослойки, а вот мышечную массу могут и разрушить. А без нее добиться упругих форм и быстрого обмена веществ невозможно.
Что делать? „Для того чтобы сохранить мышцы и сделать талию тонкой, достаточно 25—40 минут эффективной кардионагрузки несколько раз в неделю“, — поясняет Саша Браун. Самый простой способ — разделить аэробные тренировки на секции по 5 минут, добавив между ними выпады, приседания и прыжковые упражнения. Такие занятия стимулируют активное жиросжигание. Начните заниматься два раза в неделю и доведите количество тренировок до трех-четырех. Сможете выполнять упражнения до завтрака — увидите результаты намного быстрее. Звезды способны на невероятное – оставаться стройными даже после нескольких родов.
Неправильные упражнения
К ним, например, относятся наклоны в стороны с утяжелением. Казалось бы, что может быть эффективнее: ведь от этих движений мы чувствуем напряжение то в одном, то в другом боку? На деле же такие упражнения только увеличивают обхват талии. „Наклоны в стороны развивают косые мышцы живота, и вместо красивых изгибов вы получите абсолютно ровные, грубые линии“, — предупреждает Саша Браун.
Что делать? Отказаться от этих упражнений в пользу занятий йогой. „В ней очень много силовых асан и динамических комплексов, которые стимулируют обмен веществ и благоприятно влияют на работу внутренних органов“, — говорит Наталья Минина, йогатерапевт клиники восточной медицины MICOMed. В основу практики эксперты советуют положить те позы, где вам приходится скручивать корпус. „Эти асаны растягивают боковые мышцы, делая талию более тонкой и улучшая кровообращение“, — объясняет Сювани Степанек, профессор йоги городского колледжа Сан-Франциско. Чтобы объемы мышц начали уменьшаться, формируя красивые изгибы, в каждой позе нужно задерживаться как минимум на 30 секунд и выполнять комплексы не меньше двух раз в неделю.
Ежедневные упражнения на пресс
„Упражнения на пресс не считаются жиросжигающими“, — поясняет Саша Браун. Скручивания — это такое же силовое упражнение, как и приседания, и требует мышечного восстановления: то есть на то, чтобы „нарисовать“ на животе красивые кубики, мускулатуре нужно отдохнуть не меньше суток после интенсивного занятия. К тому же если ваши мышцы покрыты толстой жировой прослойкой, то вскоре после первых тренировок вы можете заметить, что обхват вашей талии только увеличивается.
Что делать? Укрепляйте мышцы брюшного пресса, выполняя планку. Это упражнение не наращивает мышцы, а подтягивает живот. Начните с 15 секунд и постепенно доведите это время до 1 минуты. Делайте планку через день по 3-4 подхода. Когда жировой прослойки на талии станет меньше, то можно приступать к скручиваниям. Саша Браун делится своей тренировкой брюшного пресса: „Сделайте 15-20 скручиваний, сразу же без отдыха перейдите к подъемам ног из положения лежа, и следом сделайте планку 1 минуту. Отдохните и повторите еще 2-3 круга“.
Придать коже тонус сможет контрастный душ, а регулярный массаж в области талии поможет ускорить расщепление жиров и сформировать изящные линии.
Отказ от других силовых упражнений
Многие женщины в погоне за тонкой талией избегают тренировок на другие группы мышц, уделяя внимание только брюшному прессу. „Похудеть только в талии никак не получится, поскольку жир не уходит локально“, — поясняет Александра Бурдакова, физиолог австралийской клиники. Кроме того, упражнения на пресс не являются достаточно энергоемкими, поэтому результата от таких тренировок, скорее всего, не будет.
Что делать? Прорабатывать все группы мышц. „Силовые тренировки улучшают метаболизм и ускоряют процесс жиросжигания даже в состоянии покоя“, — говорит эксперт. Выделите как минимум один день на неделе для проработки спины и плечевого пояса.
„Сформировав мышечный корсет в верхней части тела, вы визуально гармонизируете фигуру и уменьшите талию“, — рассказывает Александра Бурдакова. Еще один день выделите для проработки ягодичных мышц, чтобы сбалансировать пропорции тела и создать силуэт песочных часов. Не забывайте также ухаживать за кожей, чтобы она не потеряла свою эластичность и упругость.