5 неочевидных ошибок, которые мешают сделать талию тонкой

Стать стройнее без аэробной нагрузки не получится. Как и не получится сделать талию тонкой, подолгу занимаясь этими видами активности: кардиотренировки (бег, аэробика, быстрая ходьба или занятия на эллипсном тренажере), длящиеся больше 50 минут, не избавят ваши бока от жировой прослойки, а вот мышечную массу могут и разрушить. А без нее добиться упругих форм и быстрого обмена веществ невозможно.

На пути к тонкой талии не помешает отказаться не только от сладостей и жирной пищи, но и сократить количество фруктов. Несмотря на изобилие витаминов в них, фрукты также имеют высокий гликемический индекс. А чем он выше, тем больше шанс отложения жиров в средней части тела.

Что делать? Отрегулировать питание. „Важно не только сбалансировать рацион, но и следить за порциями: растянутый желудок точно не сделает вашу талию тонкой“, — предупреждает Саша Браун. Совсем необязательно иметь под рукой весы или мерные чашки, определить нужный размер порций можно с помощью ладоней. „Ваш обед может выглядеть примерно так: объем овощей должен быть как два ваших кулака, животного белка — как ваша ладонь, не учитывая пальцев. Все остальное — злаки, бобовые, фрукты, молочные продукты. — не больше одного кулака“, — советует эксперт.

Некоторые, стремясь сделать талию тонкой, следуют диетам, позволяющим употреблять меньше 1200 ккал в день. Это бессмысленно, считают эксперты. „Да, вы похудеете на низкокалорийной диете, но только за счет мышц, а не жира, который останется дрябло колыхаться на ваших боках“, — предупреждает Саша Браун, голливудская фитнес-модель и персональный тренер спорт клуба „Studio City Fitness Gym“ в Лос-Анджелесе. К тому же низкокалорийные диеты замедляют обмен веществ, и по их завершении вес, как правило, возвращается с „друзьями“.

Сделать талию тонкой будет непросто и тем, у кого сравнительно небольшое расстояние между нижними ребрами и тазом. Главное здесь — правильно распланировать рацион, режим занятий и не допускать распространенных ошибок.

Что делать? „Для того чтобы сохранить мышцы и сделать талию тонкой, достаточно 25—40 минут эффективной кардионагрузки несколько раз в неделю“, — поясняет Саша Браун. Самый простой способ — разделить аэробные тренировки на секции по 5 минут, добавив между ними выпады, приседания и прыжковые упражнения. Такие занятия стимулируют активное жиросжигание. Начните заниматься два раза в неделю и доведите количество тренировок до трех-четырех. Сможете выполнять упражнения до завтрака — увидите результаты намного быстрее. Звезды способны на невероятное – оставаться стройными даже после нескольких родов.

Неправильные упражнения

К ним, например, относятся наклоны в стороны с утяжелением. Казалось бы, что может быть эффективнее: ведь от этих движений мы чувствуем напряжение то в одном, то в другом боку? На деле же такие упражнения только увеличивают обхват талии. „Наклоны в стороны развивают косые мышцы живота, и вместо красивых изгибов вы получите абсолютно ровные, грубые линии“, — предупреждает Саша Браун.

Что делать? Отказаться от этих упражнений в пользу занятий йогой. „В ней очень много силовых асан и динамических комплексов, которые стимулируют обмен веществ и благоприятно влияют на работу внутренних органов“, — говорит Наталья Минина, йогатерапевт клиники восточной медицины MICOMed. В основу практики эксперты советуют положить те позы, где вам приходится скручивать корпус. „Эти асаны растягивают боковые мышцы, делая талию более тонкой и улучшая кровообращение“, — объясняет Сювани Степанек, профессор йоги городского колледжа Сан-Франциско. Чтобы объемы мышц начали уменьшаться, формируя красивые изгибы, в каждой позе нужно задерживаться как минимум на 30 секунд и выполнять комплексы не меньше двух раз в неделю.

Ежедневные упражнения на пресс