Астролог RusDelfi: в июне погода была жаркой, но июль обещает быть еще жарче - энергетически!

Мы все станем более чутки на знаки внимания, на похвалу и интуитивно захотим услышать слова о том, что мы уникальны, неповторимы и неотразимы, что на самом деле так и есть. Так давайте же не будем скупиться и найдем приятные слова для всех, кто будет рядом!

3 июля – полнолуние. Заметьте, рядом с полнолунием, независимо от сезона, всегда падает температура. Сны становятся более яркими, сознание более возбудимо и алкоголь действует сильнее чем обычно.

С 4 июля Луна убывает, спадает ментальная энергия, но это не отразится на физической активности в этом месяце. Марс, планета отвечающая за действия, находится в хорошем положении, что будет давать много сил и энергии.

Я обещала рассказать больше о значениях Сатурна. Сегодня, давайте поговорим о времени, это тоже относится к области Сатурна. Всему свое время, все об этом слышали. Сатурн проходит все знаки зодиака в течении 30 лет, поэтому скорей всего, в нашей жизни мы сможем прожить примерно 3 цикла Сатурна. Это значит, что наше сознание меняется, взрослеет, мы учимся брать ответственность, мы растем в пониманиях и приносим определенную пользу обществу.

Если что-то пошло не так и мы отказываемся расти, то человек во всем начинает видеть злой рок, все вокруг виноваты в его проблемах, вокруг одни ограничения. Человек закрывается и ограничивает общение с социумом. В лучшем случае готов кого-то покритиковать, естественно анонимно.

Причем здесь время? Если мы опоздали в аэропорт, значит самолет уже улетел. Если мы не уважаем время, оно просто уходит. На что мы его тратим? Наша жизнь коротка и конечна, об этом думать не хочется. Сатурн задает серьезные вопросы, направляет нас через сложные ситуации к тому, чтобы мы стали серьезно относится к отведенному нам времени. Самый простой шаг к хорошим отношениям с Сатурном это уважение своего времени и времени других.