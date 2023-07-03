Астролог RusDelfi: в июне погода была жаркой, но июль обещает быть еще жарче - энергетически!
В июне мы испытали физически, что такое жара. Июль же обещает быть жарким энергетически. Энергия месяца будет подталкивать нас к самореализации через творческие проекты, самое время воплотить в жизнь то, что вынашивалось последние месяцы, пишет астролог Ирина Варнес.
Мы все станем более чутки на знаки внимания, на похвалу и интуитивно захотим услышать слова о том, что мы уникальны, неповторимы и неотразимы, что на самом деле так и есть. Так давайте же не будем скупиться и найдем приятные слова для всех, кто будет рядом!
3 июля – полнолуние. Заметьте, рядом с полнолунием, независимо от сезона, всегда падает температура. Сны становятся более яркими, сознание более возбудимо и алкоголь действует сильнее чем обычно.
С 4 июля Луна убывает, спадает ментальная энергия, но это не отразится на физической активности в этом месяце. Марс, планета отвечающая за действия, находится в хорошем положении, что будет давать много сил и энергии.
Я обещала рассказать больше о значениях Сатурна. Сегодня, давайте поговорим о времени, это тоже относится к области Сатурна. Всему свое время, все об этом слышали. Сатурн проходит все знаки зодиака в течении 30 лет, поэтому скорей всего, в нашей жизни мы сможем прожить примерно 3 цикла Сатурна. Это значит, что наше сознание меняется, взрослеет, мы учимся брать ответственность, мы растем в пониманиях и приносим определенную пользу обществу.
Если что-то пошло не так и мы отказываемся расти, то человек во всем начинает видеть злой рок, все вокруг виноваты в его проблемах, вокруг одни ограничения. Человек закрывается и ограничивает общение с социумом. В лучшем случае готов кого-то покритиковать, естественно анонимно.
Причем здесь время? Если мы опоздали в аэропорт, значит самолет уже улетел. Если мы не уважаем время, оно просто уходит. На что мы его тратим? Наша жизнь коротка и конечна, об этом думать не хочется. Сатурн задает серьезные вопросы, направляет нас через сложные ситуации к тому, чтобы мы стали серьезно относится к отведенному нам времени. Самый простой шаг к хорошим отношениям с Сатурном это уважение своего времени и времени других.
Сатурн, который сейчас находится в ретроградном движении, предлагает нам взглянуть на основополагающие области жизни как например партнерство, работа, ценности и привести их в порядок. Конечно, это можно посмотреть в гороскопе, но я также уверена, что большинство людей может выделить одну область, где следует сделать ревизию. Прямой аспект Марса даст для этого необходимую энергию, в течении месяца, так что не теряйте время!
Если смотреть глобально, то июль станет более жарким в плане ожесточения имеющихся конфликтов. Знак Льва, который показывает индивидуальность, будет искать проявления.
С 8 июля Меркурий сделает логику людей более эмоционально зависящей. Логистика, сфера финансов, дипломатии, СМИ будут сдавать свои позиции и мы увидим много эмоционально принятых решений в этих сферах. Поэтому держите эмоции под контролем в делах где следует рассчитывать на логику и расчет.
Самые благоприятные дни в первой половине июля - 5 и 7 июля.
Неблагоприятные дни для новых начинаний - 6, 10 и 14 июля.
13 июля – хороший день для поста.
Да, для девушек, кто хочет выйти замуж и обрести счастливую семью есть практика 16 постов по понедельникам. Начинать можно в любой из понедельников, но самым благоприятным временем считается начинать пост в первый понедельник месяца Шравана, который выпадает на 10 июля в этом году. Можно начинать исключив животную пищу из рациона, для более продвинутых можно остановиться на фруктах или только на воде. Любое осознанное ограничение и последовательность обязательно принесет успех!
Это общая рекомендация, если вы действительно хотите встретить своего партнера но у вас пока не получается, то на личной консультации проанализировав вашу карту я могу прояснить ситуацию и дать конкретные рекомендации.
В своем аккаунте в Инстаграм я выкладываю короткие ежедневные прогнозы, присоединяйтесь!