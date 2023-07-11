Осторожно, горячо! 5 знаков зодиака, которые удивят вас в постели

5 место: Телец

Может быть, Тельцам и не хватает огненной страсти, но зато у них с избытком других достоинств: если вы любите долгий секс, лучшего любовника вам не найти.

Гурманы-Тельцы и здесь верны себе: наслаждаются каждой секундой действа и каждым сантиметром тела партнерши.

А еще они предпочитают полностью контролировать процесс, так что можно абсолютно расслабиться и получать удовольствие. Большое, большое удовольствие.

4 место: Овен

Похоже, самый страстный и ненасытный знак Зодиака: если вам повезло разжечь огонь в Овне, секса будет много.

Овны ненавидят рутину, в том числе и в постели: готовьтесь к самым разным экспериментам и практикам.

А так как Овну критически важно чувствовать себя лучшим во всем, то, скорее всего, вам очень понравится.

3 место: Стрелец

Главное кредо Стрельца – должно быть весело, незабываемо, и чтобы он лучший, – прямо-таки гарантирует хороший секс.

Один минус: Стрелец органически неспособен на длительные и стабильные отношения. Поэтому для приключения – сразу да, для чего-то серьезного – ох, мы бы не советовали.

2 место: Лев

Самый чувственный знак Зодиака – Лев – готов пойти буквально на все, лишь бы любимая женщина получила максимальное наслаждение, недвусмысленно об этом сообщив всем соседям на три этажа вверх и вниз.

Кстати, если хотите, чтобы ваш Лев старался еще больше, хвалите его в процессе: комплименты и искреннее восхищение – лучший афродизиак для представителей этого знака.

1 место: Скорпион

Признанные мастера секса – Скорпионы – знают, как доставить партнерше максимальное наслаждение: моментально находят главные эрогенные зоны и каким-то шестым чувством понимают, как именно на них стоит воздействовать. Прекрасно чувствуют партнершу, играя на ее теле, как на музыкальном инструменте, и не отпускают, пока в ней остается еще хотя бы капелька сил и энергии.

Наслаждайтесь, но будьте осторожны: настоящий Скорпион не расслабляется даже в постели и всегда готов к нападению, если решит, что кто-то хочет воспользоваться его слабостью.