Почему эстонский загар держится дольше, чем турецкий или мальдивский?

В южных странах солнечные лучи очень интенсивно проникают в верхние слови кожи, но до нижних не доходят, поскольку они защищены пигментом, поглощающим свет. Поэтому от загара из Марокко или Мальдив совсем скоро не останется и следа.

В Эстонии (да и других северных странах) излучение не такое агрессивное, поэтому загар образуется медленнее и мягче, а поскольку защитный пигмент не успевает формироваться, загар проникает в более глубокие слои кожи. Держится он дольше еще и потому, что отпуск на югах, как правило, длится недолго, а солнечные летние дни в Эстонии мы стараемся как можно чаще проводить на пляже или на даче.

Несмотря на то, что северный загар мягче южного, это не означает, что от него не нужно защищаться. Если вы все еще не приобрели санскрин, вот несколько хороших вариантов можно найти на GLOSS.ee.