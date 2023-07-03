Ренессанс интимной жизни: что такое вагинальное омоложение и где в Таллинне его делают?

О чем молчат после родов

Все рожавшие женщины в той или иной степени сталкиваются с изменениями в организме. После рождения малыша тонус, чувствительность и внешний вид влагалища уже не будут прежними. Но если бы это была единственная проблема!

Из-за снижения уровня эстрогена могут возникать и другие неприятности в виде недержания мочи, сухости, отсутствии оргазма, опущения влагалища и пигментных пятен на вульве. А там еще и менопауза не за горами. В общем, нередко все это приводит даже к депрессии или как минимум к ухудшению качества жизни.

Кристина, мама двоих детей, пыталась решить свою проблему классическим путем — в кабинете у гинеколога. Врач сказал ей, что многие рожавшие проходят через это, и поделать тут ничего нельзя.

„После визита к врачу я потеряла надежду и просто смирилась“, — вспоминает она (имя изменено для обеспечения анонимности пациентки). Так, почти десять лет, молодая женщина прожила с постоянным чувством дискомфорта.

Луч надежды загорелся лишь тогда, когда в откровенном разговоре с близкими, выяснилось, что Кристина не одна в своих переживаниях, у нее есть и другие сестры по несчастью.

Свет в конце тоннеля

„В какой-то момент я снова начала искать решение своей проблемы и нашла Клинику лазерной гинекологии (Lasergünekoloogia Kliinik). Из любопытства связалась с гинекологом, доктором Ксенией Бутс, о которой до этого слышала много хорошего“, — рассказывает Кристина.

Во время осмотра доктор Бутс сказала, что причиной болевых ощущений пациентки был шов, который наложили на половые органы после последних родов. Эта проблема решаема.

Кроме того, было проверено и состояние влагалища молодой женщины. Оказалось, что в целом все не так плохо, но имело смысл сделать небольшую коррекцию для улучшения самочувствия.

У Кристины взяли необходимые анализы, а через пару недель начались процедуры. „Перед процедурой у меня появилось какое-то приятное волнение. Думала, неужели это поможет?“, — вспоминает она свои ощущения.

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