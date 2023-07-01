4 источника скрытых калорий, которые мешают похудеть

Но мало кто задумывается о том, что существует весьма много источников скрытых калорий. Так принято называть продукты, калорийность которых не столь очевидна. Из-за этого даже худеющие продолжают активно потреблять их, а потом задаются вопросом – почему я не могу сбросить вес?

Фрукты

Фрукты являются источником различных полезных веществ, но вместе с тем многие из них богаты натуральными сахарами. Налегая на такие фрукты, избавиться от лишних килограммов будет почти невозможно. К калорийным фруктам относятся бананы, виноград, манго, хурма и инжир.

Если вы решили похудеть, отдавайте предпочтение фруктам, в которых меньше калорий и сахара. Например, грейпфрутам, зеленым яблокам, помело и арбузу. Чтобы насытить организм максимумом витаминов, старайтесь приобретать сезонные фрукты.

Йогурты

Йогурт традиционно принято считать диетическим продуктом, но так ли это на самом деле? В йогуртах с начинками содержится примерно 3-4 ложки сахара, что лишает их всякой пользы для организма. Единственный йогурт, который не навредит фигуре –натуральный йогурт без добавок. Перед покупкой также обращайте внимание на наличие стабилизаторов Е1442, Е407 и Е415 в составе. Эти вещества придают йогурту вязкость. Организму они не вредят, но калорий добавляют.

Мюсли

Мюсли – быстрый и практичный завтрак, который может выручить в любой ситуации. Но, как правило, в таком завтраке довольно много калорий – до 450 на 100 граммов. Если в составе мюсли есть сахар или шоколад, то калорийность увеличивается еще больше.

Выбирая мюсли, отдавайте предпочтение тем, в которых содержится только натуральный сахар в виде сухофруктов. Остальные точно не пойдут на пользу фигуре.

Соусы