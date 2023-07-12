ВИДЕО | Эстонский парикмахер-колорист Надежда Прыгова: про модные стрижки, трендовые цвета и сумасшедшие просьбы клиентов

Не стесняющаяся прямых вопросов ведущая Алина Захарова приглашает на встречи в кафе эстонских женщин-специалистов из сферы здоровья и красоты, которые делятся советами, лайфхаками и интересными историями. Девушки очень талантливы, горят своим делом и определенно знают, о чем говорят. Специально для зрителей RusDelfi лучшие специалисты Эстонии, без сложных формулировок, с легкой подачей и юмором, расскажут самую интересную информацию.