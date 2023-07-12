Красота и здоровье
12.07.2023, 13:38

ВИДЕО | Эстонский парикмахер-колорист Надежда Прыгова: про модные стрижки, трендовые цвета и сумасшедшие просьбы клиентов

 

На этот раз гостьей передачи „О чем не говорят мужчины“ стала парикмахер-колорист салона Make Your ID Надежда Прыгова.

Надежда рассказала, какие стрижки и цвета для окрашивания сейчас в тренде. Также ведущая Алина Захарова узнала, через что прошла Надежда, чтобы стать парикмахером и встречаются ли ей сложные клиенты с необычными просьбами. Смотрите больше в видео!

Темы, которые мы затронули в беседе:

  • Что сейчас в тренде какие стрижки, какие цвета

  • Тренды в мужских стрижках

  • Как Надя состояла в панк-тусовке

  • Почему не получилось поступить на парикмахера с первого раза

  • Учеба в частной школе Make Your ID

  • Конкуренция в сфере парикмахеров

  • Истории клиентов. Что делать, если не попала в цвет

  • Что делать, если клиент хочет странную стрижку или окрашивание

  • Глупые, сумасшедшие идеи клиентов

  • Уход за волосами. Какие средства должны быть в арсенале

  • Особенности ухода за светлыми волосами

  • Почему термозащита важна

  • Био/эко шампуни, кому не подходят

  • Блиц: самые часто задаваемые вопросы парикмахеру

О серии выпусков „О чем не говорят мужчины“:

Не стесняющаяся прямых вопросов ведущая Алина Захарова приглашает на встречи в кафе эстонских женщин-специалистов из сферы здоровья и красоты, которые делятся советами, лайфхаками и интересными историями. Девушки очень талантливы, горят своим делом и определенно знают, о чем говорят. Специально для зрителей RusDelfi лучшие специалисты Эстонии, без сложных формулировок, с легкой подачей и юмором, расскажут самую интересную информацию.

Все выпуски можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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