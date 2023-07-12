ВИДЕО | Эстонский парикмахер-колорист Надежда Прыгова: про модные стрижки, трендовые цвета и сумасшедшие просьбы клиентов
На этот раз гостьей передачи „О чем не говорят мужчины“ стала парикмахер-колорист салона Make Your ID Надежда Прыгова.
Надежда рассказала, какие стрижки и цвета для окрашивания сейчас в тренде. Также ведущая Алина Захарова узнала, через что прошла Надежда, чтобы стать парикмахером и встречаются ли ей сложные клиенты с необычными просьбами. Смотрите больше в видео!
Темы, которые мы затронули в беседе:
Что сейчас в тренде какие стрижки, какие цвета
Тренды в мужских стрижках
Как Надя состояла в панк-тусовке
Почему не получилось поступить на парикмахера с первого раза
Учеба в частной школе Make Your ID
Конкуренция в сфере парикмахеров
Истории клиентов. Что делать, если не попала в цвет
Что делать, если клиент хочет странную стрижку или окрашивание
Глупые, сумасшедшие идеи клиентов
Уход за волосами. Какие средства должны быть в арсенале
Особенности ухода за светлыми волосами
Почему термозащита важна
Био/эко шампуни, кому не подходят
Блиц: самые часто задаваемые вопросы парикмахеру
О серии выпусков „О чем не говорят мужчины“:
Не стесняющаяся прямых вопросов ведущая Алина Захарова приглашает на встречи в кафе эстонских женщин-специалистов из сферы здоровья и красоты, которые делятся советами, лайфхаками и интересными историями. Девушки очень талантливы, горят своим делом и определенно знают, о чем говорят. Специально для зрителей RusDelfi лучшие специалисты Эстонии, без сложных формулировок, с легкой подачей и юмором, расскажут самую интересную информацию.
Все выпуски можно посмотреть ЗДЕСЬ.