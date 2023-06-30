ВИДЕО | Как подготовить тело и разум к летней форме? Советы от известного эстонского тренера
Привести себя в хорошую и здоровую форму к лету — это весьма заманчивая цель. Но при этом тренер Отт Кивикас напоминает, что необходимо заботиться не только о своем теле, но и о разуме, чтобы повысить уровень внутренней энергии и снизить стресс. Тренер делится несколькими хитростями, которые помогут вам положить верное начало на пути к этой цели.
Опыт и знания Оття Кивикаса по достижению летней формы и здорового образа жизни востребованы у тысяч любителей спорта, которые поставили перед собой амбициозные цели. Но, как отмечает Кивикас, за приятными цифрами, демонстрирующими летнюю форму, стоят и другие важные цели.
„На самом деле важно заботиться и о своем теле, и о своем разуме для того, чтобы повысить уровень энергии, что и помогает нам заниматься любимыми вещами. А с другой стороны, еще и потому, что это помогает снизить стресс и поддерживает психологическую форму в дополнение к форме физической“, — отмечает он.
С чего начать, стремясь к летней форме и здоровому образу жизни?
По словам Кивикаса, для начала стоит подготовить себя — и не только в плане спортивного инвентаря или тренировочной одежды, но именно в своем разуме и мыслях. „Первый пункт — договориться с самим собой, что вы начинаете и вносите определенные изменения, направляясь в сторону более здорового образа жизни. Для этого следует сначала договориться с собой о времени – когда вы будете заниматься спортом — например, принимаете решения о тренировках с движением трижды в неделю. Во-вторых, следует заранее выбрать то место, где вы собираетесь тренироваться — тогда это не займет много времени для поиска“, — поясняет Кивикас. „Это небольшие, но важные вещи, которые дают значительный толчок для начала работы“.
О чем следует помнить, вырабатывая новые привычки?
Для каждой новой привычки – или же если речь идет о прерванной спортивной деятельности – хорошо бы, по словам тренера Оття Кивикаса, начинать заниматься не спеша и благоразумно. „Приступая к тренировкам впервые или возвращаясь к ним после перерыва, не забудьте подобрать подходящую нагрузку и не переусердствовать — иначе начав с большого запала, можно довольно быстро закончить из-за, например, травмы или перегрузки и падения мотивации“, - подчеркивает он.
Он также рекомендует при выборе плана тренировок учитывать свои предыдущие тренировки и нынешнее состояние здоровья, а не копировать тренировочные планы профессиональных спортсменов или даже собственный более ранний план, когда ваше здоровье было в лучшем состоянии. При этом, по словам Кивикаса, нельзя забывать о разминке – это также предотвращает возможные травмы и обеспечивает сохранение спортивного азарта.
Смарт-инструменты для мотивации к здоровому образу жизни
Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина рекомендует использовать смарт-помощников – такие как смарт-часы – для повышения мотивации и отслеживания своих спортивных результатов. „Например, во время тренировки вы можете отслеживать ее ход и сохранять свои результаты, чтобы следить за общим прогрессом. Кроме того, с последними моделями вы можете получить обзор 7 основных показателей здоровья всего за 1 минуту – т.е. ЭКГ, частота пульса, состояние дыхания, содержание кислорода в крови, температура кожи, уровень стресса и состояние артериальной эластичности. Таким образом, вы можете сразу увидеть, как физические упражнения и изменения образа жизни влияют на организм“, — приводит она пример на основе модели смарт-часов Watch 4 Pro.
По словам Мишиной, чтобы увидеть свои данные и прогресс, обычно нужно один раз настроить смарт-часы и ввести свой рост, пол, вес и возраст. „Наблюдение за результатами и их изменениями может стать сильной мотивацией для поддержания нового образа жизни. Кроме того, сегодняшние часы настолько умны, что еще и дают много советов — как результативнее тренироваться и сколько необходимо отдыхать“, — добавляет она и рекомендует вести здоровый образ жизни со смарт-помощниками.