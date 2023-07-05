ВИДЕО | Гимнастка и медсестра в сфере красоты Лаурабель Кабритс рассказала про сложные моменты в карьере и самые эффективные процедуры для похудения

Тренер и руководитель с спортивном клубе Garant в секции художественной гимнастики, а также медсестра в сфере красоты в клинике Decus Лаурабель Кабритс оказалась новой гостьей выпуска „О чем не говорят мужчины“ с Алиной Захаровой. Лаурабель рассказала, с какими проблемами приходят женщины к ней на прием в клинику и какие эффективные процедуры позволяют сделать красивую фигуру. Также Алина узнала, какого это - с детства учиться удаленно и всю жизнь посвятить гимнастике. Смотрите больше в видео!