ВИДЕО | Гимнастка и медсестра в сфере красоты Лаурабель Кабритс рассказала про сложные моменты в карьере и самые эффективные процедуры для похудения
Тренер и руководитель с спортивном клубе Garant в секции художественной гимнастики, а также медсестра в сфере красоты в клинике Decus Лаурабель Кабритс оказалась новой гостьей выпуска „О чем не говорят мужчины“ с Алиной Захаровой. Лаурабель рассказала, с какими проблемами приходят женщины к ней на прием в клинику и какие эффективные процедуры позволяют сделать красивую фигуру. Также Алина узнала, какого это - с детства учиться удаленно и всю жизнь посвятить гимнастике. Смотрите больше в видео!
Темы, которые мы затронули в беседе:
Об успехах в художественной гимнастике
Психологическая травма после гимнастики - есть ли она?
Именно в гимнастике самые жесткие тренеры?
Сложные моменты. Две операции на ногу
Спортсмены - это в будущем инвалиды?
Как детям привить любовь к гимнастике?
Правда ли, что спортсмены учатся плохо?
О каком муже мечтает Лаурабель
Чем больше дел, тем больше я успеваю
Почему пошла учится на медсестру
Самое сложное в учебе
Как попала работать в клинику красоты
Эффективные процедуры для похудения
Криолиполиз - что за процедура?
В чем секрет процедуры LPG?
В каком возрасте уже начинают делать процедуры красоты?
Возможно ли убрать целлюлит?
Советы для стройности от Лаурабель Кабритс
Про серию выпусков „О чем не говорят мужчины“. Не стесняющаяся прямых вопросов ведущая Алина Захарова приглашает на встречи в кафе эстонских женщин-специалистов из сферы здоровья и красоты, которые делятся советами, лайфхаками и интересными историями. Девушки очень талантливы, горят своим делом и определенно знают, о чем говорят. Специально для зрителей RusDelfi лучшие специалисты Эстонии, без сложных формулировок, с легкой подачей и юмором, расскажут самую интересную информацию.