Красота и здоровье
05.07.2023, 14:09

ВИДЕО | Гимнастка и медсестра в сфере красоты Лаурабель Кабритс рассказала про сложные моменты в карьере и самые эффективные процедуры для похудения

 

Тренер и руководитель с спортивном клубе Garant в секции художественной гимнастики, а также медсестра в сфере красоты в клинике Decus Лаурабель Кабритс оказалась новой гостьей выпуска „О чем не говорят мужчины“ с Алиной Захаровой. Лаурабель рассказала, с какими проблемами приходят женщины к ней на прием в клинику и какие эффективные процедуры позволяют сделать красивую фигуру. Также Алина узнала, какого это - с детства учиться удаленно и всю жизнь посвятить гимнастике. Смотрите больше в видео!

Темы, которые мы затронули в беседе:

  • Об успехах в художественной гимнастике

  • Психологическая травма после гимнастики - есть ли она?

  • Именно в гимнастике самые жесткие тренеры?

  • Сложные моменты. Две операции на ногу

  • Спортсмены - это в будущем инвалиды?

  • Как детям привить любовь к гимнастике?

  • Правда ли, что спортсмены учатся плохо?

  • О каком муже мечтает Лаурабель

  • Чем больше дел, тем больше я успеваю

  • Почему пошла учится на медсестру

  • Самое сложное в учебе

  • Как попала работать в клинику красоты

  • Эффективные процедуры для похудения

  • Криолиполиз - что за процедура?

  • В чем секрет процедуры LPG?

  • В каком возрасте уже начинают делать процедуры красоты?

  • Возможно ли убрать целлюлит?

  • Советы для стройности от Лаурабель Кабритс

Про серию выпусков „О чем не говорят мужчины“. Не стесняющаяся прямых вопросов ведущая Алина Захарова приглашает на встречи в кафе эстонских женщин-специалистов из сферы здоровья и красоты, которые делятся советами, лайфхаками и интересными историями. Девушки очень талантливы, горят своим делом и определенно знают, о чем говорят. Специально для зрителей RusDelfi лучшие специалисты Эстонии, без сложных формулировок, с легкой подачей и юмором, расскажут самую интересную информацию.

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