Съешь сам: 5 самых полезных продуктов на завтрак для здоровья и фигуры

Да-да: чем плотнее наш первый прием пищи, тем быстрее метаболизм и тем меньше нам хочется перекусывать в течение всего дня, а ведь именно калорийные перекусы „помогают“ нам набирать лишний вес.

Рассказываем, каким продуктам лучше всего отдавать предпочтение по утрам, чтобы получить от завтрака максимальную пользу.

Яйца

Яйца – важная часть сбалансированной диеты.

Самый лучший вариант для завтрака – яичница или омлет с луком и помидорами, а также небольшим добавлением сыра.

Кроме того, яйца отлично насыщают и помогают надолго сохранить чувство сытости.

Овсяные хлопья

Овсянка – это не только вкусно, не только помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови, не только восполняет дефицит клетчатки (необходимой для здорового кишечника) – в овсяных хлопьях еще очень много белка, который у многих женщин в дефиците. Так что ешьте кашу – и будьте здоровы и красивы.

Ягоды

Горсть свежих или замороженных ягод на завтрак? Отличная идея. Добавьте их в утреннюю кашу, йогурт или съешьте просто так в качестве десерта.

Во-первых, в них много антиоксидантов, полезных для нашего мозга, сосудов, сердца и даже кожи.

А во-вторых, ягоды богаты пищевыми волокнами и клетчаткой, которой все мы едим намного меньше, чем следовало бы.

Греческий йогурт

В одной порции содержится 17 граммов белка – и это действительно много.

Если вы заботитесь о количестве добавленного сахара в рационе, то отдайте предпочтение йогурту без добавок.

Вы сами можете добавить в него любимые ягоды, немного фруктов или орехов.

Корица

Йогурт, овсянка и даже кофе – добавьте немного корицы в эти утренние блюда.

Исследования подтверждают, что регулярное употребление этой пряности помогает снизить уровень сахара в крови и даже резистентность к инсулину.

Это особенно важно для тех, у кого развивается диабет или преддиабет.