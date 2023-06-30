Съешь сам: 5 самых полезных продуктов на завтрак для здоровья и фигуры
Каким бы ни был ваш день, начните его с хорошего завтрака. Это полезно для здоровья (регулярный отказ от первой трапезы повышает риск диабета второго типа и болезней сердца), когнитивных способностей (правильный завтрак делает нас бодрее и даже повышает способность к концентрации) и фигуры, пишет mail.ru.
Да-да: чем плотнее наш первый прием пищи, тем быстрее метаболизм и тем меньше нам хочется перекусывать в течение всего дня, а ведь именно калорийные перекусы „помогают“ нам набирать лишний вес.
Рассказываем, каким продуктам лучше всего отдавать предпочтение по утрам, чтобы получить от завтрака максимальную пользу.
Яйца
Яйца – важная часть сбалансированной диеты.
Самый лучший вариант для завтрака – яичница или омлет с луком и помидорами, а также небольшим добавлением сыра.
Кроме того, яйца отлично насыщают и помогают надолго сохранить чувство сытости.
Овсяные хлопья
Овсянка – это не только вкусно, не только помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови, не только восполняет дефицит клетчатки (необходимой для здорового кишечника) – в овсяных хлопьях еще очень много белка, который у многих женщин в дефиците. Так что ешьте кашу – и будьте здоровы и красивы.
Ягоды
Горсть свежих или замороженных ягод на завтрак? Отличная идея. Добавьте их в утреннюю кашу, йогурт или съешьте просто так в качестве десерта.
Во-первых, в них много антиоксидантов, полезных для нашего мозга, сосудов, сердца и даже кожи.
А во-вторых, ягоды богаты пищевыми волокнами и клетчаткой, которой все мы едим намного меньше, чем следовало бы.
Греческий йогурт
В одной порции содержится 17 граммов белка – и это действительно много.
Если вы заботитесь о количестве добавленного сахара в рационе, то отдайте предпочтение йогурту без добавок.
Вы сами можете добавить в него любимые ягоды, немного фруктов или орехов.
Корица
Йогурт, овсянка и даже кофе – добавьте немного корицы в эти утренние блюда.
Исследования подтверждают, что регулярное употребление этой пряности помогает снизить уровень сахара в крови и даже резистентность к инсулину.
Это особенно важно для тех, у кого развивается диабет или преддиабет.