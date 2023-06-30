Более доступные по цене продукты питания – это возможно!
Maxima проводит кампанию, в рамках которой вы можете сэкономить больше, покупая сразу несколько товаров. Это идеальная возможность пополнить запасы и сэкономить на продуктах питания. Вы найдите выгодные предложения в магазинах Maxima по всей Эстонии.
Чтобы в конце месяца расходы на продукты не заставили вас ахнуть, стоит лучше планировать свои походы в магазин. Соблюдайте следующие рекомендации, и вы сможете снизить свои расходы на питание:
Продумайте меню на 4–5 дней! Это позволит вам лучше спланировать, что вам нужно купить в магазине, чтобы приготовить еду на следующие дни. Прежде чем составить список, обязательно проверьте, что у вас уже есть дома, чтобы использовать все и не выбрасывать продукты. При приготовлении блюд используйте то, что у вас есть, зачастую вы можете заменить компоненты в рецептах или придумать что-то свое. Проявите креативность!
Ходите в магазин 1–2 раза в неделю! В зависимости от размера вашей семьи и того, насколько заранее вы можете спланировать свое меню, рекомендуется реже ходить в магазин, но покупать за раз больше товаров. Каждый раз, когда мы идем в магазин, у нас возникает соблазн купить товары, которые мы изначально не планировали, что также приводит к увеличению расходов. Чтобы меньше тратить на еду, разумно держаться подальше от соблазнов и следовать меню на неделю.
Запасайтесь повседневными продуктами во время кампаний! Умный и бережливый покупатель запасается во время кампании бòльшим количеством продуктов, которые все равно будут использованы. В зависимости от привычек потребления во время кампании стоит покупать больше тех продуктов, которые вы потребляете чаще. Для одних это сыр, для других – сливочное масло, для третьих – макароны. Также подумайте, для каких блюд вы можете использовать эти продукты.
Готовьте блюда, которые вы можете сделать в большем объеме! Такими блюдами являются, например, супы, запеканки, а также рагу. Во-первых, в эти блюда можно положить много полезных овощей и уменьшить количество мяса. Это, в свою очередь, позволит сократить расходы на питание, а также полезно для нашего здоровья. Размер семьи, безусловно, является здесь важным фактором: для семьи из трех человек приготовленного блюда хватает на дольше чем, скажем, для семьи из пяти человек.
Для того чтобы понять, сколько вы на самом деле тратите на продукты питания, рекомендуется следить за расходами и анализировать, можно ли изменить привычки, чтобы сэкономить на еде. Вам, конечно, не нужно идти на компромисс в своих ожиданиях относительно качества продуктов, но простое планирование и выбор продуктового магазина с более приемлемыми для кошелька ценами также поможет вам добиться экономии ежемесячного семейного бюджета. Мы можем использовать деньги, сэкономленные на еде, для занятия тем, что приносят нам удовольствие и воспоминания. Будьте умным, бережливым и экономьте на продуктах питания, делая покупки в магазинах Maxima по всей Эстонии.
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