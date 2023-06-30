Более доступные по цене продукты питания – это возможно!

Чтобы в конце месяца расходы на продукты не заставили вас ахнуть, стоит лучше планировать свои походы в магазин. Соблюдайте следующие рекомендации, и вы сможете снизить свои расходы на питание:

Продумайте меню на 4–5 дней! Это позволит вам лучше спланировать, что вам нужно купить в магазине, чтобы приготовить еду на следующие дни. Прежде чем составить список, обязательно проверьте, что у вас уже есть дома, чтобы использовать все и не выбрасывать продукты. При приготовлении блюд используйте то, что у вас есть, зачастую вы можете заменить компоненты в рецептах или придумать что-то свое. Проявите креативность!

Ходите в магазин 1–2 раза в неделю! В зависимости от размера вашей семьи и того, насколько заранее вы можете спланировать свое меню, рекомендуется реже ходить в магазин, но покупать за раз больше товаров. Каждый раз, когда мы идем в магазин, у нас возникает соблазн купить товары, которые мы изначально не планировали, что также приводит к увеличению расходов. Чтобы меньше тратить на еду, разумно держаться подальше от соблазнов и следовать меню на неделю.

Запасайтесь повседневными продуктами во время кампаний! Умный и бережливый покупатель запасается во время кампании бòльшим количеством продуктов, которые все равно будут использованы. В зависимости от привычек потребления во время кампании стоит покупать больше тех продуктов, которые вы потребляете чаще. Для одних это сыр, для других – сливочное масло, для третьих – макароны. Также подумайте, для каких блюд вы можете использовать эти продукты.

Готовьте блюда, которые вы можете сделать в большем объеме! Такими блюдами являются, например, супы, запеканки, а также рагу. Во-первых, в эти блюда можно положить много полезных овощей и уменьшить количество мяса. Это, в свою очередь, позволит сократить расходы на питание, а также полезно для нашего здоровья. Размер семьи, безусловно, является здесь важным фактором: для семьи из трех человек приготовленного блюда хватает на дольше чем, скажем, для семьи из пяти человек.