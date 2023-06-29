ФОТО | Мечтаете о прекрасном летнем пикнике? Следуйте этим простым советам, чтобы с легкостью его организовать
Солнечные летние дни идеально подходят для пикника. Что может быть лучше, чем часы, проведенные на свежем воздухе с семьей или друзьями, наслаждаясь вкусными блюдами и обществом друг друга? С помощью этих простых советов вы организуете пикник в парке, на пляже или в саду, который запомнится вам надолго.
Летнее время дает хорошие возможности проводить больше времени на свежем воздухе. Руководитель отдела дизайнеров интерьеров IKEA Эстония Педро Кастро рекомендует большую часть еды для пикника готовить дома, чтобы вам было быстрее начать получать от него удовольствие.
Полезные уловки для перевозки еды
Планируете ли вы обедать на заднем дворе дома, в парке или на пляже, вам нужно упаковать все необходимое для пикника, чтобы любой прием пищи превратился в настоящее удовольствие.
„Если у вас есть подходящие аксессуары и коробки для продуктов, вы легко сможете взять с собой все, что захотите. Приготовьте еду дома и упакуйте ее в пищевые коробки с крышками, которые не только удобны в транспортировке, но и подходят для сервировки. Если вы предпочитаете игривость и цвета, выбирайте красочные коробки для еды. Хотя пластиковые коробки легче, стеклянная посуда обычно лучше смотрится „на столе“. Вы можете положить некоторые закуски в закрывающиеся пакеты, которые вы можете использовать снова и снова, позже они также подходят для хранения еды в холодильнике“, - советует Кастро.
Некоторые пищевые продукты могут быть упакованы в специальные пакеты-холодильники, которые не только удобны, но и поддерживают температуру продуктов и дольше сохраняют их свежими. Если вы планируете подавать горячую пищу, рассмотрите возможность использования пищевых термосов.
Пикник можно совместить с приготовлением шашлыка. „Если у вас есть переносной угольный гриль, вы можете приготовить мясо и овощи на месте. Переносной гриль легко устанавливать и его можно сложить, чтобы он занимал меньше места при транспортировке“, - сказал Кастро. Он также напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности и о том, что жарить можно только там, где это разрешено.
Как создать уют?
Хотя главным героем пикника является еда, атмосфера также играет роль в его успехе. Плед для пикника и подушки более удобны для сидения и добавляют уюта. Для тех, кто не любит сидеть на земле, также можно принести легкие складные стулья.
Дизайнер интерьеров также поделился хитростью, которая делает пикник намного комфортнее: поднос стоимостью всего несколько евро или сервировочный столик абсолютно незаменимы, когда на пикнике предлагаются закуски и напитки.
Он также рекомендует подумать обо всем, что создает настроение при подготовке к пикнику: портативная Bluetooth-колонка для воспроизведения музыки, а также различные уличные фонари, безопасные светодиодные свечи, специальные уличные подушки и скатерти.
Будьте в тени и пейте достаточно воды
День жарче, чем вы думали? Возьмите с собой термос, в котором напитки остаются прохладными до шести часов.
„Питьевая вода необходима на летнем пикнике. Термос долго сохраняет напитки в нужной температуре,“ говорит дизайнер. Если термоса нет под рукой, многоразовая бутылка для воды также является хорошим и экологичным вариантом.
В жаркую погоду зонтик помогает чувствовать себя более комфортно, что особенно полезно во время долгих дней на пляже или в парке и помогает предотвратить солнечные ожоги или солнечный удар. Кастро знает простой и доступный способ сделать себе солнцезащитный или ветрозащитный козырек, если вам это нужно. „Включите свою креативность и создайте тень самостоятельно. Возьмите несколько более длинных веток, сложите их треугольником и накройте одеялом — этого должно быть достаточно, чтобы вы могли наслаждаться тенью“, - сказал Кастро.