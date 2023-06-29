ФОТО | Мечтаете о прекрасном летнем пикнике? Следуйте этим простым советам, чтобы с легкостью его организовать

Летнее время дает хорошие возможности проводить больше времени на свежем воздухе. Руководитель отдела дизайнеров интерьеров IKEA Эстония Педро Кастро рекомендует большую часть еды для пикника готовить дома, чтобы вам было быстрее начать получать от него удовольствие.

Полезные уловки для перевозки еды

Планируете ли вы обедать на заднем дворе дома, в парке или на пляже, вам нужно упаковать все необходимое для пикника, чтобы любой прием пищи превратился в настоящее удовольствие.

„Если у вас есть подходящие аксессуары и коробки для продуктов, вы легко сможете взять с собой все, что захотите. Приготовьте еду дома и упакуйте ее в пищевые коробки с крышками, которые не только удобны в транспортировке, но и подходят для сервировки. Если вы предпочитаете игривость и цвета, выбирайте красочные коробки для еды. Хотя пластиковые коробки легче, стеклянная посуда обычно лучше смотрится „на столе“. Вы можете положить некоторые закуски в закрывающиеся пакеты, которые вы можете использовать снова и снова, позже они также подходят для хранения еды в холодильнике“, - советует Кастро.

Некоторые пищевые продукты могут быть упакованы в специальные пакеты-холодильники, которые не только удобны, но и поддерживают температуру продуктов и дольше сохраняют их свежими. Если вы планируете подавать горячую пищу, рассмотрите возможность использования пищевых термосов.

Пикник можно совместить с приготовлением шашлыка. „Если у вас есть переносной угольный гриль, вы можете приготовить мясо и овощи на месте. Переносной гриль легко устанавливать и его можно сложить, чтобы он занимал меньше места при транспортировке“, - сказал Кастро. Он также напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности и о том, что жарить можно только там, где это разрешено.

Как создать уют?

Хотя главным героем пикника является еда, атмосфера также играет роль в его успехе. Плед для пикника и подушки более удобны для сидения и добавляют уюта. Для тех, кто не любит сидеть на земле, также можно принести легкие складные стулья.