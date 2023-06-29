Летняя жара и мокрые купальники могут вызвать вагинальный грибок. Как с ним справиться?

Поскольку это распространенная проблема со здоровьем, которая может повторяться с течением времени, то многие лекарства для лечения этого недомогания доступны в аптеках в свободной продаже. „Лечение может длиться от одного дня до недели, максимальное время — две недели. Новейшими являются вагинальные капсулы, содержащие фентиконазол, применяя которые можно достигнуть эффекта всего за один день. Клотримазол также является известным лекарственным веществом, которое выпускается как в виде вагинальных свечей, так и в виде крема. Такой крем также может использовать партнер-мужчина, если у него появляются симптомы зуда“, — объясняет Лехари.

По словам фармацевта, симптомов недомогания может быть много – например, это могут быть боли при мочеиспускании и половом акте, пощипывания, беспокоящие ощущения и зуд. На слизистой оболочке влагалища или наружных половых органах может появиться красная сыпь и отек. „Наиболее характерным признаком вагинального грибка являются комковатые творожистые выделения“, — подчеркивает Лехари и добавляет, что по этому симптому проблему можно довольно точно определить. „Точный возбудитель воспаления и то, насколько данный возбудитель чувствителен к различным препаратам, можно точно выяснить, когда врач берет мазок из влагалища“.

„Таким стрессором может быть длительное ношение купальных костюмов, слишком редкая смена тампонов, ношение синтетического или тесного нижнего белья. Также способствующими заболеванию факторами являются: высокий уровень сахара в крови, менструация, беременность, прием антибиотиков и противозачаточных таблеток, а также психологический стресс“, — перечисляет Лехари.

По словам провизора пярнуской аптеки Meie Benu Маргот Лехари, причиной частых проблем со здоровьем у женщин является представитель семейства дрожжей Candida albicans, живущий на человеческой коже, во рту, горле и влагалище. „В нормальной концентрации этот грибок не вызывает какого-то беспокойства или заболеваний. Однако, когда иммунитет ослаблен – например, во время простуды, а также из-за других внешних или внутренних стрессов – то Candida может размножаться и разрастаться, вызывая воспаление“, - объясняет фармацевт.

Кроме того, фармацевт называет пероральный флуконазол, который является удобным одноразовым решением, но при этом он не подходит, например, беременным и кормящим матерям. Кроме того, у этого препарата есть проблема взаимодействия с болеутоляющими средствами и некоторыми лекарствами от кровяного давления, а также зафиксирована устойчивость этого лекарства к определенным штаммам дрожжей.

По словам провизора, есть также несколько вариантов лечения природными средствами - например, 7-10-дневные курсы применения молочнокислых бактерий или молочной кислоты. Они подходят для беременных женщин, а также для тех пациентов, у кого жалобы легкие, а еще они хороши для профилактики, потому что у некоторых женщин молочница развивается за неделю до менструации и это частый бич. „С точки зрения профилактики также важно, чтобы мокрая одежда после купания быстро менялась на сухую, нижнее белье должно быть хлопчатобумажным и подходящего размера“, — советует аптекарь.

„В правильной кислой среде Candida не будет чрезмерно размножаться, и для профилактики важно поддерживать рН влагалища в пределах нормы. Сбалансированной органической среде способствует употребление йогурта без добавок, использование гелей для интимной гигиены с молочной кислотой, избегание ароматизированных гелей для умывания и лубрикантов“, — приводит примеры Лехари.

Когда следует обратиться к врачу?

Фармацевт рекомендует обратиться к врачу, если у вас никогда ранее не было молочницы влагалища или если есть подозрение, что причиной заболевания могут быть другие бактерии или вирусы, а также если половые органы сильно опухли и воспалились или если на половых органах появились волдыри или ранки. „Для точного выяснения возбудителя заболевания к врачу со своими проблемами обязательно следует обратиться беременным женщинам и людям с плохо контролируемым диабетом“, — говорит аптекарь.

Вагинальный грибок неизбежно влияет на сексуальную жизнь. „Это неприятно, вызывает боль и зуд, а половой акт усиливает эти симптомы. Грибок также передается партнеру, вызывая и у него зуд и покраснение“, — поясняет фармацевт.

„Если вагинальный дрожжевой грибок очень частый и рН влагалища в течение длительного времени выходит из равновесия, то это также может повлиять на зачатие, потому что сперматозоиды с трудом достигают яйцеклетки“, — говорит Лехари и подчеркивает, что сама по себе дрожжевая инфекция не вызывает бесплодие.