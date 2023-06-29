Летняя жара и мокрые купальники могут вызвать вагинальный грибок. Как с ним справиться?(4)
Летняя жара, мокрые купальники и синтетическое белье могут дать толчок распространенной проблеме, беспокоящей женщин - вагинальному грибку. К счастью, есть несколько способов лечения этой неприятной проблемы, а с помощью новых препаратов можно всего за один день взять заболевание под контроль.
По словам провизора пярнуской аптеки Meie Benu Маргот Лехари, причиной частых проблем со здоровьем у женщин является представитель семейства дрожжей Candida albicans, живущий на человеческой коже, во рту, горле и влагалище. „В нормальной концентрации этот грибок не вызывает какого-то беспокойства или заболеваний. Однако, когда иммунитет ослаблен – например, во время простуды, а также из-за других внешних или внутренних стрессов – то Candida может размножаться и разрастаться, вызывая воспаление“, - объясняет фармацевт.
„Таким стрессором может быть длительное ношение купальных костюмов, слишком редкая смена тампонов, ношение синтетического или тесного нижнего белья. Также способствующими заболеванию факторами являются: высокий уровень сахара в крови, менструация, беременность, прием антибиотиков и противозачаточных таблеток, а также психологический стресс“, — перечисляет Лехари.
Как распознать вагинальный грибок?
По словам фармацевта, симптомов недомогания может быть много – например, это могут быть боли при мочеиспускании и половом акте, пощипывания, беспокоящие ощущения и зуд. На слизистой оболочке влагалища или наружных половых органах может появиться красная сыпь и отек. „Наиболее характерным признаком вагинального грибка являются комковатые творожистые выделения“, — подчеркивает Лехари и добавляет, что по этому симптому проблему можно довольно точно определить. „Точный возбудитель воспаления и то, насколько данный возбудитель чувствителен к различным препаратам, можно точно выяснить, когда врач берет мазок из влагалища“.
Поскольку это распространенная проблема со здоровьем, которая может повторяться с течением времени, то многие лекарства для лечения этого недомогания доступны в аптеках в свободной продаже. „Лечение может длиться от одного дня до недели, максимальное время — две недели. Новейшими являются вагинальные капсулы, содержащие фентиконазол, применяя которые можно достигнуть эффекта всего за один день. Клотримазол также является известным лекарственным веществом, которое выпускается как в виде вагинальных свечей, так и в виде крема. Такой крем также может использовать партнер-мужчина, если у него появляются симптомы зуда“, — объясняет Лехари.
Кроме того, фармацевт называет пероральный флуконазол, который является удобным одноразовым решением, но при этом он не подходит, например, беременным и кормящим матерям. Кроме того, у этого препарата есть проблема взаимодействия с болеутоляющими средствами и некоторыми лекарствами от кровяного давления, а также зафиксирована устойчивость этого лекарства к определенным штаммам дрожжей.
По словам провизора, есть также несколько вариантов лечения природными средствами - например, 7-10-дневные курсы применения молочнокислых бактерий или молочной кислоты. Они подходят для беременных женщин, а также для тех пациентов, у кого жалобы легкие, а еще они хороши для профилактики, потому что у некоторых женщин молочница развивается за неделю до менструации и это частый бич. „С точки зрения профилактики также важно, чтобы мокрая одежда после купания быстро менялась на сухую, нижнее белье должно быть хлопчатобумажным и подходящего размера“, — советует аптекарь.
„В правильной кислой среде Candida не будет чрезмерно размножаться, и для профилактики важно поддерживать рН влагалища в пределах нормы. Сбалансированной органической среде способствует употребление йогурта без добавок, использование гелей для интимной гигиены с молочной кислотой, избегание ароматизированных гелей для умывания и лубрикантов“, — приводит примеры Лехари.
Когда следует обратиться к врачу?
Фармацевт рекомендует обратиться к врачу, если у вас никогда ранее не было молочницы влагалища или если есть подозрение, что причиной заболевания могут быть другие бактерии или вирусы, а также если половые органы сильно опухли и воспалились или если на половых органах появились волдыри или ранки. „Для точного выяснения возбудителя заболевания к врачу со своими проблемами обязательно следует обратиться беременным женщинам и людям с плохо контролируемым диабетом“, — говорит аптекарь.
Вагинальный грибок неизбежно влияет на сексуальную жизнь. „Это неприятно, вызывает боль и зуд, а половой акт усиливает эти симптомы. Грибок также передается партнеру, вызывая и у него зуд и покраснение“, — поясняет фармацевт.
„Если вагинальный дрожжевой грибок очень частый и рН влагалища в течение длительного времени выходит из равновесия, то это также может повлиять на зачатие, потому что сперматозоиды с трудом достигают яйцеклетки“, — говорит Лехари и подчеркивает, что сама по себе дрожжевая инфекция не вызывает бесплодие.