Горячая подушка и спальня как сауна. Руководство по ночному сну в знойное лето
Есть ли что-то более неприятное, чем горячая подушка с обеих сторон и спальня, похожая на сауну? Учитывая, что оптимальная температура для засыпания — от 16 до 21 градуса Цельсия, летняя жара — враг качественного сна. И вот несколько советов от Delfi Life, которые помогут вашему телу и разуму победить жару и заснуть, не ворочаясь.
В идеальных условиях температура тела начинает снижаться за один-два часа до сна и продолжает снижаться во время сна. Этот эффект внутреннего охлаждения помогает достичь глубокого сна, который восстанавливает тело и разум, но „когда высокая температура окружающей среды не позволяет температуре тела снижаться, это не только затрудняет засыпание, но и вызывает частые пробуждения в течение ночи“, — комментирует для The New York Times Лесли Свонсон, клинический психолог и доцент психиатрии. Что делать?
Охладить спальню
„В прохладной спальне сон более глубокий и качественный“, — объясняет в The New York Times Филипп Германн, клинический психолог из Центра сна при Пенсильванском университете. „Многие находят, что включение кондиционера улучшает их сон, потому что в комнате становится даже прохладнее, чем весной или осенью“. При этом охлаждать комнату весь день напролет не нужно — она остается прохладной, когда окна и шторы закрыты.