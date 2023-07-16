Горячая подушка и спальня как сауна. Руководство по ночному сну в знойное лето

В идеальных условиях температура тела начинает снижаться за один-два часа до сна и продолжает снижаться во время сна. Этот эффект внутреннего охлаждения помогает достичь глубокого сна, который восстанавливает тело и разум, но „когда высокая температура окружающей среды не позволяет температуре тела снижаться, это не только затрудняет засыпание, но и вызывает частые пробуждения в течение ночи“, — комментирует для The New York Times Лесли Свонсон, клинический психолог и доцент психиатрии. Что делать?

Охладить спальню

„В прохладной спальне сон более глубокий и качественный“, — объясняет в The New York Times Филипп Германн, клинический психолог из Центра сна при Пенсильванском университете. „Многие находят, что включение кондиционера улучшает их сон, потому что в комнате становится даже прохладнее, чем весной или осенью“. При этом охлаждать комнату весь день напролет не нужно — она остается прохладной, когда окна и шторы закрыты.

Циркуляция воздуха

Тем, у кого нет кондиционера, пригодится вентилятор, который поможет циркуляции воздуха. Как объяснил специалист по медицине сна Джастин Фиала газете The New York Times, увеличение потока воздуха помогает поверхности тела лучше „сбрасывать“ тепло. Вентилятор — это не тот прибор, на котором стоит экономить: бюджетные варианты, скорее всего, будут самыми громкими, а шум — враг хорошего сна.