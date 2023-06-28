Семь распространенных мифов о псориазе

По словам доктора Кинго, многие до сих пор считают, что псориаз может быть заразным, не понимая, что это заболевание связано с иммунными и воспалительными процессами в организме и имеет предрасположенность проявляться у членов одной семьи. Такое заблуждение доставляет больным людям массу дискомфорта: они могут слышать неприятные комментарии о себе или столкнуться с издевательствами, их могут не пустить в спортклуб и бассейн, парикмахеры и массажистки могут отказать им в обслуживании, болезнь может помешать им выполнять работу, требующую презентабельного внешнего вида и т.д. „Однако нет причин бояться заболеть псориазом при контакте с больным – как бы непривлекательно ни выглядели пораженные болезнью участки кожи. К счастью, осведомленность людей о природе этого заболевания улучшилась и сейчас они опасаются больных все меньше“, - успокоила доктор Кинго.

По словам доктора Кюлли Кинго, на теле страдающего псориазом человека возникают очаги болезни, покрытые цепочками и чешуйками. В результате шелушения и растрескивания они образуют покрасневшие бляшки. „При поражении головы видимый результат – перхоть, которую можно обнаружить на одежде человека и вокруг него. Поэтому псориаз часто связывают с плохой гигиеной. Однако поражения вызваны не проблемами с гигиеной, а воспалением, которое вызывает неконтролируемое утолщение рогового слоя кожи“, - объяснила доктор Кинго. Обычно для регенерации клеток кожи требуется до 28 дней, но при псориазе этот срок сокращается до пяти дней. „Мертвые клетки не могут отпасть, и накапливаются на коже. Соблюдение правил личной гигиены способствует уменьшению неприятных симптомов, но необходимо учитывать, что вода при мытье не должна быть слишком горячей, а кожу нельзя травмировать (например, механическим удалением чешуек расческой), поскольку псориаз появляется преимущественно в местах травм“, - добавила Кинго.

Хотя о псориазе говорят все больше, он по-прежнему сопровождается множеством мифов, которые часто происходят от банального незнания. Опровергнуть такие мифы поможет дерматолог, руководитель 2 клинического направления Клиникума Тартуского университета, а также профессор дерматологии и венерологии Тартуского университета доктор Кюлли Кинго.

Хотя симптомы псориаза наиболее заметны на коже, болезнь также серьезно влияет на психическое здоровье человека. „У людей с симптомами псориаза вероятность развития депрессии вдвое выше, чем у людей без этого заболевания. Псориаз также утраивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, псориаз связан с диабетом, ожирением, высоким кровяным давлением и воспалительными заболеваниями кишечника, а также в результате псориаза увеличивается риск развития рака кожи. Около 30% людей с псориазом могут заболеть псориатическим артритом. При псориатическом артрите из-за воспаления суставы, в том числе, например, кисти и стопы, могут стать скованными, опухшими, усталыми и болезненными, подвижность может быть ограничена, и без лечения может произойти необратимое повреждение суставов“, - объяснила доктор Кинго.

Эритродермический псориаз – относительно редкая и тяжелая форма псориаза, поражающая всю кожу: более 90% поверхности тела. Кожа при этом сильно краснеет, болезненная и зудящая, чешуйчатая и выглядит как обожженная.

Пустулезный псориаз чрезвычайно опасен из-за образования и постоянного рецидивирования пустул. Поскольку в основном поражаются руки и ноги, трудоспособность людей может быть серьезно нарушена. Кроме того, эта форма заболевания очень тяжело поддается лечению.

Псориаз на сгибах возникает в складках кожи, например в подмышечных впадинах, под грудью, в паху и между ягодицами. Эта форма болезни характеризуется более интенсивным красным цветом и наличием трещин в складках. Обычно при этой форме течение болезни более тяжелое. Такой вид псориаза чаще встречается у людей с избыточным весом.

При каплевидном псориазе все тело покрывается мелкой красноватой каплевидной сыпью. Каплевидный псориаз чаще всего встречается у детей, и вспышки могут быть вызваны инфекциями, в том числе тонзиллитом. Каплевидный псориаз обычно проходит через несколько месяцев без лечения или с помощью лекарств местного применения, но он также может перерасти в хронический бляшечный псориаз.

Доктор Кинго объяснила, что, хотя четверо из пяти человек страдают бляшечным псориазом, при котором сыпь обычно возникает на локтях, коленях, коже головы или туловище, форм этого заболевания существует больше.

Псориаз можно вылечить, изменив рацион

В случае легких проблем с кожей часто рекомендуется пересмотреть используемую косметику и изменить диету. По словам доктора Кинго, к сожалению, такие рекомендации не помогают людям с псориазом – например, отказ от глютена и лактозы не спасет человека от обострения болезни. „Вместе с тем заболевание проявляется у каждого по-разному, поэтому изменение рациона может оказать положительное влияние на некоторых пациентов. Научные исследования продемонстрировали положительное влияние низкокалорийной диеты на лечения псориаза“, - добавила она. Рафинированный сахар, пищевые красители, алкоголь, красное мясо, полуфабрикаты и молочные продукты могут спровоцировать обострение заболевания. И наоборот, считается, что воспаление и симптомы псориаза облегчают жиры омега-3, капсаицин в кайенском перце и куркума.

В случае псориаза нет надежды на полное очищение кожи

„Да, человек не может вылечиться от псориаза, но это не значит, что болезнь невозможно контролировать и жить полноценной жизнью“, - отметила доктор Кинго. При легком псориазе могут быть полезны пребывание на солнце, сбалансированное питание, отказ от курения, снижение стресса, увлажнение кожи и т. д. В то же время у больного может быть форма псориаза, которая обостряется на солнце, и, разумеется, всем больным необходимо избегать солнечных ожогов. При лечении тяжелых форм псориаза используются гораздо более сложные методы лечения: светолечение, системная терапия иммунодепрессантами, биологическая терапия, направленная на минимизацию симптомов заболевания. Различные лекарства действуют по-разному и подходят для использования в разных ситуациях. Поэтому при выборе препарата необходимо сотрудничать с врачом.

Болеют только взрослые

Хотя псориаз часто считают болезнью взрослых, заболевание может проявляться и в детском возрасте. Выявленный в детском возрасте псориаз имеет сильную семейную предрасположенность. По данным Национального фонда псориаза, который предоставляет услуги людям с псориазом и псориатическим артритом в США, если у вас псориаз, существует 10% вероятность того, что болезнь передастся вашим детям. А если болеют оба родителя, риск увеличивается до 50%. Если псориаз проявился в детском возрасте, течение заболевания обычно более тяжелое.

Дополнительную информацию о псориазе можно найти на сайте www.JanssenWithMe.ee. JanssenWithMe – это удобная для пользователей платформа, которая объединяет ориентированный на пациента контент и информацию о различных медицинских состояниях, направленную на повышение осведомленности людей путем поощрения их к открытым беседам с медицинскими работниками, другими пациентами, осуществляющими уход лицами, родственниками и представителями пациентов.