Хобби, которые можно монетизировать — вы даже не задумывались об этом!

Кулинарный блог

Одна из самых популярных ниш за последние пару лет. Если вы умеете вкусно готовить, вам остается лишь научиться симпатично организовывать процесс и побороть страх камеры, хотя вы можете и не попадать в кадр. Эксперты по блогингу советуют начать с блога в популярных Сетях в текстовом варианте. Подумайте, как вы можете необычно и оригинально подать рецепты, важно, чтобы ваша аудитория заинтересовалась вашим подходом, а для этого нужно найти свой стиль и не повторять за другими. Кроме того, еще один полезный навык — умение делать хорошие фото для размещения в блоге, все же люди идут на красивую и, в вашем случае, „вкусную“ картинку.

Коучинг

Отличный вариант заработка для тех, кто умеет вдохновлять и давать действительно рабочие советы. Однако здесь как нигде важна харизма, также вам необходимо выработать свой стиль подачи информации, а это самое сложное. Не бойтесь брать консультации профессионалов, ведь ваши вложения в обучение окупятся при должном старании после. Вы можете вести блог в текстовом виде, а также попробовать открыть канал на популярном видеохостинге, но сразу оговоримся — видеоблог требует куда больше сил и качественной техники.

Крафтовые продукты

Если вы умеете работать руками и считаете, что блогинг — не ваше, мы готовы поспорить. Умельцы, способные производить товары своими руками, невероятно быстро завоевывают свою аудиторию в соцсетях. Главное, не бояться себя проявить. Например, вы умеете готовить мыло или уходовую косметику, так почему бы не развить свой проект? Продажи через собственное комьюнити будут эффективнее, чем офлайн или на маркетплейсах.